GD被指「全身除毛+染发」逃避调查？喊冤「愿追加提交腿毛」、一年半未漂染，姐IG愤怒发声：「简直是写小说！」

昨日有韩媒报导称，GD（G-Dragon，权志龙）虽主动接受警方调查，但全身上下除了头发之后都做了除毛，似有「毁灭证据」之嫌疑。对於这番说辞，GD律师和亲姐姐都坐不住了！

据韩媒，GD本月6日主动前往警局接受调查，当日尿简易药检结果为阴性，但在做毛发检测时遇到障碍：GD除了头发以外，全身大部份都做了除毛。

报导称GD的解释是「平时就有在做除毛」、并非特地在调查前才做。据悉当日警方只采集GD的头发和指甲，目前已交给国立科学搜查研究院做精密鉴定。其中指甲可以检测5至6个月前是否有使用冰毒或摇头丸等毒品，头发则可以检测到一年前左右，但「像GD这样因职业原因经常做漂染的话，毒品成分有可能减少」。



对此，GD律师发声明喊冤，称「全身除毛」乃子虚乌有。律师称，法院已因证据不足驳回诉状，也没有发布调查令，GD主动接受调查完全是为了早日澄清真相、减少混乱。 为此不仅提供小便和警方要求的毛发数量，连手脚指甲也积极配合采集：「除了警方要求的体毛外，亦有意愿提供腿毛」。

对於漂染头发可能影响检测结果的说法，律师亦强调GD最近1年5个月都没有漂染头发，头发长度也足以做用作鉴定；而且立案之后再未做过除毛，绝对没有毁灭证据的意思。 然而警方轻率判断嫌疑有无、言辞暗示GD为掩盖嫌疑而尝试毁灭证据，不仅是明白无误的虚假事实，亦对GD名誉造成严重损害。



此外，GD亲姐姐、时装设计师权多美亦在个人IG PO出限动，配上GD歌曲《Gossip Man》愤怒留言道：「真是忍著忍著要发疯... 差不多就得了，要疯了... 简直是在写小说啊，神经病们。 」疑似表达对歪曲报导的不满。



GD亦在4天前更新IG，PO出中文「事必归正」四个字，表示谣言只能风行一时、真相终究会大白天下。 不少粉丝留言表达支持：「那些指责只是证明GD仍然拥有话题度」「现在的电视台都好偏颇」「韩国人就这么想毁掉一个传奇吗，希望他起诉所有造谣者」。

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