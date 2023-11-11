穿上军装先是军人后是艺人！防弹少年团j-hope不担任军方活动主持人，韩网吵翻：放过他们吧

正在服兵役的防弹少年团成员首次出演军队官方活动的方案在最后讨论阶段告吹，军队和防弹少年团方面都认为既然正在服役，目前就不再是艺人，而是以军人身份为先。

7日，韩国国防部就国际军人料理大会是否起用防弹少年团成员j-hope担任大会主持人进行了讨论，「因为是国际大会，若国际巨星j-hope能够担任主持人的话，会起到极大的宣传作用，为此事和他的经纪公司协商讨论。」 对於参与大赛，这次防弹少年团方面表现出了积极的态度。 早前军方一直尊重防弹少年团成员想要低调服役的心愿，从未要求他们参加过官方活动。



防弹少年团成员Jin和j-hope都作为新兵教育大队的助教服役中，还取得了「特级战士」的荣誉，十分认真地履行国防义务中。SUGA也於今年9月低调入伍，作为社会服务要员服役中。 今年6月，军方因显忠日棒球赛开球活动，想要邀请Jin和j-hope参加，但最终认为会让两人有压力，并未让他俩出席。



然而本次的活动与之前不同，军方认为这是一次国际性质的大会，同时也将是防弹少年团成员时隔多时重新站在全世界的粉丝面前，机会难得。於是军方和经纪公司商讨让j-hope担任大会主持人，并不需要有其他演出，甚至已经商讨到服装、造型等细节问题，一片j-hope即将在军队官方活动上「出道」的氛围。 国防宣传院还打算拍摄防弹少年团的影片来宣传本次的国际军人料理大会。

作为最终决策人国防部长官申源湜则认为「既然已经是穿上军装的军人，在自己的位置上全力以赴，对军方和对防弹少年团来说才是最好的」，要求重新讨论此方案。考虑到会引发「艺人服役特惠」等问题，稍不慎反而会给认真服役的防弹少年团成员带来负面影响，军方最后敲定j-hope将不担任主持人。



因事情牵涉到防弹少年团，立即引起粉丝和网友的关注，大家纷纷留言：「什么时候军队都开始尊重军人意见了kkkkkk」、「他们都已经入伍了，放过他们吧」、「入伍了还这样，别再利用他们的人气了」、「不能让他们安安静静地服役吗？」 、「幸好没成功，不然下次有活动还会找他们」、「原来他们自己愿意啊，最后是国防部长官不同意，哈哈哈哈哈，据说其他爱豆都愿意去参加活动，这样就可以不训练了」、「其实不管你愿不愿意，长官点头了你就得去，前段时间我看了南柱赫参加的那场活动」、「他们都说了要低调服役，别再烦他们了」等。

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