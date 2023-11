《Harley-Davidson 120 香港音乐节》12月1日 K-pop「韩星场」阵容加码 Jessica 郑秀妍 及 Hip-Hop天后 Jessi 唱爆西九

由 IMEMC Limited、MSI Group、SUM Supreme Media、Big Honor Entertainment、NOIZ Entertainment及 CVSENS 主办,《Harley-Davidson 120 Hong Kong Music Festival 哈雷戴维森120 香港音乐节》,将於 12月 1至 2 日假西九 AXA x Wonderland 安盛 x 竹翠公园举行一连两晚音乐盛典。

门票现已於 KKTIX 及大麦网公开发售。12月1日第一晚 K-pop「韩星场」有唱作人B.I、人气7人女团 Dreamcatcher及 R&B 韩澳混血新人王 Leo,而最新最震撼消息是韩国Hip-Hop 天后 Jessi 及 Jessica 郑秀妍也已落实加盟演出,阵容鼎盛。

男团 iKON 前队长 B.I,擅长唱作及Rap,去年与 Coldplay 及 Ed Sheeran之美国经理人公司签约,进军美国市场。人气7人女团 Dreamcatcher 代表作《Scream》公开首日即登上 iTunes全球专辑榜亚军,代表作多不胜数,如《Deja Vu》、《BOCA》、《Maison》、《BONVOYAGE》,其中新歌《BONVOYAGE》MV公开不足半年,已有近3000万次点击。而澳韩混血儿 Leo 曾是 BigHit 练习生,演出防弹少年团(BTS)歌曲《Permission to Dance》MV 而备受关注,今年夏天 Leo 推出首支个人单曲《One Look》,他俊俏的外表,即备受粉丝关注,IG 开设两周,已有数十万粉丝追随。







新加盟的两大阵容更是天后级名字,包括凭演出音乐节目《Show Me The Money》及《Unpretty Rapstar》而为人所认识的 Jessi,近年也活跃於韩国综艺节目,如《玩什么好呢》及《第六感》,其代表作《NUNU NANA》横扫各大音乐排行榜,在YouTube 点击率超过2亿次,她的经典作《Life Is Good》获郑秀文改编成《信者得爱》。Jessi 上月底推出转投新事务所后首支单曲《Gum》,今次香港演出势必首度在港献唱。韩国女团《少女时代》出现身的 Jessica郑秀妍,近年涉猎不同范畴,如时装设计师、小说作家、演员及歌手,堪称全能才女。去年 Jessica 参加湖南卫视人气节目《乘风破浪(第3季)》而人气登顶。2017年原定在港开骚,但因台风取消,相隔6年Jessica首度在港参与音乐节,并带同新专辑《Beep Beep》,粉丝绝不能错过。







而第二日「港乐场」就有香港乐迷熟识的劲 Band 助阵,演出组合来自不同年代,有 80 年代出道陪伴大家一起成长的太极乐队、2000 后的Hardpack、Kolor 及 Dear Jane,还有2010年后的 Yellow! 及 Josie and the Uni Boys,再加上 LMF 及黄贯中,横跨不同时代的本地 Band Sound 和摇滚力量,唱足7小时,发扬香港 Band坛势力。

演出及门票资讯

《Harley-Davidson 120 Hong Kong Music Festival 哈雷戴维森120 香港音乐节》

日期:2023年12月1 及 2日(星期五及六)

地点:西九 AXA x Wonderland 安盛 x 竹翠公园



12 月 1 日 (星期五)

演出时间:6:00 PM - 10:30 PM

演出单位:B.I 、Dreamcatcher、Leo、Jessi、Jessica

票价 (全企位 / 港币、人民币同价) : $1,788 / $1,488

12 月 2 日 (星期六)

演出时间:3:00 PM - 10:30 PM

演出单位:Yellow!、Hardpack、Josie and the Uni Boys、Dear Jane、太极乐队、Kolor、LMF、黄贯中

票价 (全企位 / 港币、人民币同价 ):$988 / $688

购票网址:

KKTIX - https://tix-get-go.kktix.cc/events/harleydavidson

大麦网 - https://detail.damai.cn/item.htm?id=744636929516





