朴叙俊分享《惊奇队长2》幕后故事：测音域量身定制歌曲，出场戏份不足3分钟但「非常重要」

朴叙俊参与主演的Marvel超级英雄电影《惊奇队长2》近日上映，他在片中饰演的歌唱星球王子戏份也终於正式公开。关於片中歌曲和镜头时长，朴叙俊有话要说！

《惊奇队长2》讲述惊奇队长卡萝・丹佛斯（Carol Danvers）每次使用能力时都会与莫妮卡・蓝博（Monica Rambeau）和卡玛拉・克汗（Kamala Khan）交换位置，因而被迫组成团队作战的故事，早在选角阶段就因朴叙俊出演而备受韩剧迷关注。



朴叙俊饰演阳王子Prince Yan，既是歌唱星球阿拉丹拿（Aladna）的王子，也是惊奇队长的丈夫。



这个星球以唱歌和跳舞进行交流，所以朴叙俊也不乏载歌载舞的戏份，和卡萝一见面就跳起双人舞。



这是Marvel有史以来第一次尝试音乐剧戏份，朴叙俊透露制作组准备周全：「一开始做音乐的时候测量了我的音域，应该是配合我的音域做了音乐。 比起要好好发出声音，我更多考虑的是戏中的感情。」

电影上映后有韩国粉丝计时朴叙俊出场时长约为2分47秒，对於自己的角色和戏份，朴叙俊的想法十分正面：「阿拉丹拿和阳王子是让卡萝进一步成长的过程中的人与地点，虽然或许很短暂，但以《惊奇队长》故事整体来看是非常重要的一部份。」



音乐行星阿拉丹拿整体色彩明快轻松，设计成意大利小镇波西塔诺（Positano）与外星技术相结合、柔和又不失现代感的视觉风格。 导演得知有音乐剧桥段时就打定主意要拍出令人印象深刻的戏份，最终让摄影师吊威亚在空中拍摄，最终打造出富有动感的镜头。



▽《惊奇队长2》超长预告：



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