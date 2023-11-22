超级阵容：太阳 Taeyang 、Loren、Jessi、Jessica 郑秀妍 《Harley-Davidson 120 Hong Kong Music Festival》一连三日唱爆西九！

Jessica 郑秀妍、Dreamcatcher、Haha、Leo、 B.I 和 Jessi 扈贤珠 + Kaola 已确定演出《Harley-Davidson 120 Hong Kong Music Festival》

由 IMEMC Limited、东方盛世、森立娱乐、大名娱乐、NOIZ Entertainment 及 CVSENS 主办，假西九 AXA x Wonderland 安盛 x 竹翠公园举行一连三场的《Harley-Davidson 120 Hong Kong Music Festival 哈雷戴维森120香港音乐节》，演出名单惊喜停不了！

<12月1日 K-pop Party>

K-pop Party 便包括了Jessica 郑秀妍、Dreamcatcher、Haha、Leo、 B.I 和 Jessi 扈贤珠 + Kaola，表演时间由晚上 7 时至 11 时



<12月2日 Local Band Party>

Local Band Party 则包括了 Hardpack、Yellow ! 野佬、Josie & The Uni Boys 何超与海胆仔、Dear Jane、太极乐队、Kolor 、LMF 大懒堂及黄贯中，暖场歌手包括吴浩康、钟楚翘、Pam Chung 及布志纶，由中午 3 时左右 Rock 到晚上接近 11 时；而 12 月3 日的 Super Party 更演出名字更厉害，包括 Jasmine Yen 甄济如、Loren 、J. Sheon 、金钟国、Nene 郑乃馨 和 Taeyang 太阳，暖场名字为新晋四人女子组合 SPIRAL，由傍晚 6 时唱至晚上11 时。





21 日主办单位联同大会顾问李丞责博士及副召集人刘倩婷，再加上太极乐队，歌手吴浩康和 Pam Chung ，一起身穿官方Tee，预早为今次音乐节进行拜神仪式，大家诚心上香，预祝事事顺利。据大会透露，今次音乐会门票已所余无几，为免向隅，请从速到 KKTIX 或大麦网购买，而除了已公布的嘉宾名字外，大会仍在等待数个巨星神秘嘉宾回覆档期能否参与，待一确实便会尽早通知大家。大会也特别安排了不少福利包括歌手亲笔签名海报给入场观众，作为答谢他们对今次音乐节的支持，当中有些更是大家也意想不到的超级福利；而限量周边产品也必须入场后才能买到，部份产品更是全球只在西九竹翠公园才有提供。合作伙伴 Harley Davidson 亦将在场内安排 6 部限量生产的电单车，让大家一边所赏歌手表演，一边拍照打咭用。







《Harley-Davidson 120 Hong Kong Music Festival》门票现於KKTIX及大麦网公开发售，门票现已所余无几 欲购从速！

日期：2023年12月1 至3日（星期五、六、日）

地点：AXA x Wonderland 安盛 x 竹翠公园

演出单位：

12月1 日 (星期五)

演出单位：B.I 、Dreamcatcher、Leo、Jessi、Jessica

演出时间：6:00 PM - 10:30 PM

票价(全企位，港币、人民币同价)： $1,788 / $1,488

12月2日 (星期六)

演出单位：Yellow!、Hardpack、Josie and the Uni Boys、Dear Jane、太极乐队、Kolor、LMF、黄贯中

演出时间：3:00 PM - 10:30 PM

票价(全企位，港币、人民币同价)： $988 / $688

12月3日 (星期日)

演出单位：金钟国、甄济如(Jasmine）、Loren、J.Sheon、NENE、太阳(Taeyang)

演出时间：5 : 30 PM - 10 : 30 PM

票价(全企位，港币、人民币同价)：$1988 / 1688

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