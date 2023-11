《Harley-Davidson 120 香港音樂節》12月1日 K-pop「韓星場」陣容加碼 Jessica 鄭秀妍 及 Hip-Hop天后 Jessi 唱爆西九

由 IMEMC Limited、MSI Group、SUM Supreme Media、Big Honor Entertainment、NOIZ Entertainment及 CVSENS 主辦,《Harley-Davidson 120 Hong Kong Music Festival 哈雷戴維森120 香港音樂節》,將於 12月 1至 2 日假西九 AXA x Wonderland 安盛 x 竹翠公園舉行一連兩晚音樂盛典。

門票現已於 KKTIX 及大麥網公開發售。12月1日第一晚 K-pop「韓星場」有唱作人B.I、人氣7人女團 Dreamcatcher及 R&B 韓澳混血新人王 Leo,而最新最震撼消息是韓國Hip-Hop 天后 Jessi 及 Jessica 鄭秀妍也已落實加盟演出,陣容鼎盛。

男團 iKON 前隊長 B.I,擅長唱作及Rap,去年與 Coldplay 及 Ed Sheeran之美國經理人公司簽約,進軍美國市場。人氣7人女團 Dreamcatcher 代表作《Scream》公開首日即登上 iTunes全球專輯榜亞軍,代表作多不勝數,如《Deja Vu》、《BOCA》、《Maison》、《BONVOYAGE》,其中新歌《BONVOYAGE》MV公開不足半年,已有近3000萬次點擊。而澳韓混血兒 Leo 曾是 BigHit 練習生,演出防彈少年團(BTS)歌曲《Permission to Dance》MV 而備受關注,今年夏天 Leo 推出首支個人單曲《One Look》,他俊俏的外表,即備受粉絲關注,IG 開設兩周,已有數十萬粉絲追隨。







新加盟的兩大陣容更是天后級名字,包括憑演出音樂節目《Show Me The Money》及《Unpretty Rapstar》而為人所認識的 Jessi,近年也活躍於韓國綜藝節目,如《玩什麼好呢》及《第六感》,其代表作《NUNU NANA》橫掃各大音樂排行榜,在YouTube 點擊率超過2億次,她的經典作《Life Is Good》獲鄭秀文改編成《信者得愛》。Jessi 上月底推出轉投新事務所後首支單曲《Gum》,今次香港演出勢必首度在港獻唱。韓國女團《少女時代》出現身的 Jessica鄭秀妍,近年涉獵不同範疇,如時裝設計師、小說作家、演員及歌手,堪稱全能才女。去年 Jessica 參加湖南衛視人氣節目《乘風破浪(第3季)》而人氣登頂。2017年原定在港開騷,但因颱風取消,相隔6年Jessica首度在港參與音樂節,並帶同新專輯《Beep Beep》,粉絲絕不能錯過。







而第二日「港樂場」就有香港樂迷熟識的勁 Band 助陣,演出組合來自不同年代,有 80 年代出道陪伴大家一起成長的太極樂隊、2000 後的Hardpack、Kolor 及 Dear Jane,還有2010年後的 Yellow! 及 Josie and the Uni Boys,再加上 LMF 及黃貫中,橫跨不同時代的本地 Band Sound 和搖滾力量,唱足7小時,發揚香港 Band壇勢力。

演出及門票資訊

《Harley-Davidson 120 Hong Kong Music Festival 哈雷戴維森120 香港音樂節》

日期:2023年12月1 及 2日(星期五及六)

地點:西九 AXA x Wonderland 安盛 x 竹翠公園



12 月 1 日 (星期五)

演出時間:6:00 PM - 10:30 PM

演出單位:B.I 、Dreamcatcher、Leo、Jessi、Jessica

票價 (全企位 / 港幣、人民幣同價) : $1,788 / $1,488

12 月 2 日 (星期六)

演出時間:3:00 PM - 10:30 PM

演出單位:Yellow!、Hardpack、Josie and the Uni Boys、Dear Jane、太極樂隊、Kolor、LMF、黃貫中

票價 (全企位 / 港幣、人民幣同價 ):$988 / $688

購票網址:

KKTIX - https://tix-get-go.kktix.cc/events/harleydavidson

大麥網 - https://detail.damai.cn/item.htm?id=744636929516





