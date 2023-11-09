《闪亮的西瓜》「妈妈尹清雅」申银秀曾是JYP偶像练习生，曾和SEVENTEEN珉奎合作舞台
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《闪亮的西瓜》「妈妈尹清雅」申银秀曾是JYP偶像练习生，曾和SEVENTEEN珉奎合作舞台

明星   2023年11月9日   星期四17:40   草莓  

（封面图源：黄Viu煲剧平台《闪亮的西瓜》剧照、YouTube@KOCOWA截图）

下周即将结局的《闪亮的西瓜》，四名主演厉云、崔显旭、薛仁雅与申银秀，谁的表现你觉得最为惊艳呢？其中的申银秀饰演聋人「尹清雅」，在剧情前期几乎都是用肢体动作与脸部表情演戏，清新脱俗的外貌和生动的情绪表演颇受观众赞赏。

（图源：黄Viu煲剧平台提供）（图源：黄Viu煲剧平台提供）

申银秀2016年14岁之时出道，和姜栋元主演电影《模糊的时间》，又在《蓝色海洋传说》演出女主角全智贤的少年时期，后来还主演《文集》、《坏爸爸》、《什么都不想做》等剧。但你知道吗？她并不是一开始就专注著朝演员方向发展，曾是JYP娱乐旗下的偶像练习生。
（图源：《模糊的时间》官方剧照）（图源：tvN《文集》官方海报）

《闪亮的西瓜》四主演9月底到访乐团DAY6成员Young K主持的广播节目《Kiss The Radio》宣传，Young K因为也是JYP出身，和申银秀完全是旧识。Young K和她打招呼直接问：「几岁的时候见过面呢？我们一起经过一段练习生生活。」申银秀回答13岁，并向其他人介绍Young K：「总是待在五楼的……」两人久违再见，Young K相当欣慰申银秀好好的长大了。当聊到怎么把歌唱好，Young K也和申银秀一同回忆过去在JYP的练习生的月末评价。
（图源：YouTube@KBS_CoolFM截图）

虽然走向了演员之路而非偶像，但申银秀曾有过唱跳舞台！是2019年接任SBS音乐节目《人气歌谣》时，和接下来要共同主持的搭档SEVENTEEN珉奎合作，唱跳了TWICE的〈What is Love?〉，TWICE其实和申银秀也是JYP练习生同期。申银秀曾一度被认为会作为TWICE的师妹女团出道，当TWICE师妹团ITZY上《人气歌谣》时，也展现了和申银秀的友谊呢！
（图源：Vlive@JYP ACTORS截图）（图源：SBS《人气歌谣》官方宣传照）

申银秀以《闪亮的西瓜》再圈粉，不少观众回头看她和珉奎的舞台，说她在剧中表现得很有气质，而在舞台上表演非常可爱，且明显看得出来是有唱跳底子的，大家都被她的多才多艺惊艳啊！而再早一点，2018年演出《坏爸爸》时，她也多次秀舞蹈，风格全然不同。

申银秀2019年起就正式朝演员之路稳稳的发展了，在不同作品都有不同的亮眼表现，目前在《闪亮的西瓜》里，和崔显旭的「父母爱情」，以及厉云的「母子情」都相当令人动容。《闪亮的西瓜》将在下周完结，观众可别错过啦！

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