状态超好！正与金秀贤拍摄tvN新剧《眼泪女王》的金智媛被赞：「又美又帅」

金智媛在《眼泪女王》的人设正是「高傲女王」,可以说是抢先看剧中造型了吧!

预计明年(2024年)首播的tvN新剧《眼泪女王》,由《需要浪漫3》张荣佑导演和《黑道律师文森佐》、《小女子》金熙元导演共同执导,《来自星星的你》、《蓝色海洋的传说》、《爱的迫降》朴智恩编剧执笔,金秀贤、金智媛主演。描述豪门夫妇克服惊险的危机,创造奇迹般的爱情故事。

金智媛在剧中饰演QUEENS集团第三代财阀、QUEENS百货的高傲女王「洪海仁」,与金秀贤为「夫妻」。2013年,金智媛曾於《继承者们》中饰演「大小姐」刘瑞秋,剧迷们都表示,洪海仁就是刘瑞秋的「升级版」吧~(笑)

近期,金智媛出席某品牌活动,一身西装吸引众人视线,集「美貌」与「帅气」於一身,真正的「大小姐出巡」!

[] 110823 | Kim Ji Won at the PIAGET Limelight Gala 50th Anniversary Exhibition Watch & like on Youtube Shorts https://t.co/UTvLotglMe https://t.co/2HuLQaMDVd #kimjiwon #김지원 #金智媛 #피아제 pic.twitter.com/bYFEXf85Tj

金智媛露出甜美笑容,也不忘对镜头挥手、比心,相当亲切。

Allure and Popbee Instagram Update with #KimJiWon



Actress Kim Jiwon at Piaget Limelight Gala 50 Years of Extraleganza Photocall in Cociety Seoul Forest, Seoul#김지원 #피아제 pic.twitter.com/LD1zSLSQVK