状态超好！正与金秀贤拍摄tvN新剧《眼泪女王》的金智媛被赞：「又美又帅」

金智媛在《眼泪女王》的人设正是「高傲女王」，可以说是抢先看剧中造型了吧！

预计明年（2024年）首播的tvN新剧《眼泪女王》，由《需要浪漫3》张荣佑导演和《黑道律师文森佐》、《小女子》金熙元导演共同执导，《来自星星的你》、《蓝色海洋的传说》、《爱的迫降》朴智恩编剧执笔，金秀贤、金智媛主演。描述豪门夫妇克服惊险的危机，创造奇迹般的爱情故事。

金智媛在剧中饰演QUEENS集团第三代财阀、QUEENS百货的高傲女王「洪海仁」，与金秀贤为「夫妻」。2013年，金智媛曾於《继承者们》中饰演「大小姐」刘瑞秋，剧迷们都表示，洪海仁就是刘瑞秋的「升级版」吧～（笑）

近期，金智媛出席某品牌活动，一身西装吸引众人视线，集「美貌」与「帅气」於一身，真正的「大小姐出巡」！

金智媛露出甜美笑容，也不忘对镜头挥手、比心，相当亲切。

Allure and Popbee Instagram Update with #KimJiWon



Actress Kim Jiwon at Piaget Limelight Gala 50 Years of Extraleganza Photocall in Cociety Seoul Forest, Seoul#김지원 #피아제 pic.twitter.com/LD1zSLSQVK — Kim Jiwon 김지원 팬 (@kim_gwnii) November 8, 2023

金智媛还陆续接受媒体采访，优雅又大方的她向观众们展现珠宝和手表，是不是相当适合她呢？平时低调的金智媛，久久出席一次公开活动，却惊艳不少人啊！

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