【第60届百想艺术大赏】完整得奖名单！电影《破墓》成当晚最大赢家，南宫珉&﻿金高银获演技奖最高荣誉

大家有跟到昨晚2024年的【第60届百想艺术大赏】吗？一起来看看完整的得奖名单中，有没有你在关注的作品和明星吧！

横跨电影、电视、综艺及网路作品等领域的全方位颁奖典礼，据传出席的艺人有100名，非常盛大！其中，电影《破墓》拿下四座奖项成为了当晚的最大赢家。

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【电视部门】

▼最佳男主角奖：南宫珉《恋人》



▼最佳女主角奖：李荷妮《夜晚开的花》



▼最佳作品奖：《恋人》

▼最佳导演奖：韩东旭《恶中之恶》

▼最佳剧本奖：姜草 《MOVING 异能》

▼最佳男配角奖：安宰弘《假面女郎》

▼最佳女配角奖：廉惠兰《假面女郎》

▼最佳男新人奖：李正河《MOVING 异能》

▼最佳女新人奖：Yuna《绑架之日》

●最佳艺术奖：金东植、任完浩《鲸鱼和我》摄影

【电视部门－综艺类】

▼最佳作品奖：《既然出生就环游世界2》

▼最佳男综艺人奖：罗暎锡



▼最佳女综艺人奖：洪真庆

【电影部门】

▼最佳电影 （作品奖）：《12.12：首尔之春》

▼最佳导演奖：张宰贤《破墓》

▼最佳男主角奖：黄晸珉《12.12：首尔之春》



▼最佳女主角奖：金高银《破墓》



▼最佳男配角奖：金钟洙《神鬼海底捞》

▼最佳女配角奖：李尚熙《路基完》

▼最佳男新人奖：李到晛《破墓》



▼最佳女新人奖：金亨瑞《祸乱：地下秩序》

▼最佳新人导演奖：李政洪《半熟室友》

▼最佳剧本奖：柳在宣《鬼梦游》

▼最佳艺术奖：金炳仁《破墓》音效

【网路票选人气奖】

金秀贤、安俞真（IVE）



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