华莎《Chili》challenga引爆争议！服装一丝不露也要被骂，韩网：这动作......

MAMAMOO华莎的舞蹈动作又一次引发了争议。

日前，华莎在个人YouTube频道上公开了一则和《Street Woman Fighter 2》（街头女战士2），人气选手Harimu共同挑战《Chili》的片段，大展性感魅力。 影片中的华莎穿著长袖高领紧身T恤和宽松的裤子，把自己捂得一丝不漏，短短几天的时间里这段影片的点击率已经突破了700万，人气十分火爆。

华莎的服装完全不暴露，甚至可以说是穿得很严实，但依旧被网友大骂「擦边」、「色情」，原因是舞蹈中的某个动作，华莎用手摆出个托胸，之后wave的姿势。



화사 하리무 칠리 챌린지 pic.twitter.com/tBCQO4J2tu — 스우파2보는계정 (@SWF_2023) October 11, 2023

看到影片的网友展开了激烈的讨论，一方面认为：「太性感了，完全就是大写的S」、「舞蹈皇后就是她」、「身材太棒了，即使捂得严严实实也掩盖不了好身材」、「表现力绝了」等。 一方面则是负面的视线，称：「明明衣服穿得那么多，但为什么看起来就是很情色」等。

早前华莎因在大学庆典上的舞蹈动作被学生家长举报，警方以涉嫌演出传唤她，从而引发了广泛关注。 日前该案件宣告落幕，华莎被法院裁定无罪。

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