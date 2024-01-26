《恋人》南宫珉、安恩真原本有另一悲伤结局！作家亲曝文字版「光是读起来已经令人心碎」

MBC去年最风光的人气电视剧《恋人》，经历了虐心的分离后，南宫珉与安恩真在最终重逢，画下完美句点。不过据悉这部电视剧原本的设定应是Sad Ending悲伤收尾！

日前网路上出现许多有关电视剧《恋人》剧本集作家黄真英的Book Talk后记，原来黄作家以文字公开了《恋人》原本设定的悲伤结局，是吉彩（安恩真饰）不停寻找著失去记忆的李张灦（南宫珉饰），而张灦在每次找回记忆时，都会来到第一次与吉彩相见的陵郡里这个地方。



接下来张灦为了寻找吉彩而奔走，总会短暂回到陵郡里又离开，此时吉彩也为了寻找张灦而来到陵郡里，吉彩见了一个老人，老人告诉她张灦已经离世的事实，并且惋惜著这位为了俘虏付出一辈子的好人竟早早没了性命。



於是吉彩来到了张灦的坟前，躺在厚重的坟墓上，接著吉彩身上覆盖著一层厚厚白雪，不过吉彩想著，张灦应该会希望自己能够好好坚强的活下去，於是走著下山的路，想像著自己眼前出现了张灦的幻影，两人说了一段深情的对话之后，剧情正式画下句点。作家公开了原本的悲伤设定后，也引发了网友们的讨论。



许多网友们表示「光是想像就觉得好残酷～」「只是读了文字也感到心碎。」「如果是这样的悲伤结局就不会想见到作家了～」看来观众们也都希望电视剧的结局能够是美好的，虽然作家原本设定的结局也是相当浪漫凄美，不过乱世中的爱情已经够辛苦，希望能够在戏剧中跳脱现实，想像他们最终仍然遇见了幸福。

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