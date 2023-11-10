K-POP热潮不减，BTS柾国SEVENTENN&TXT 美国Billboard全上榜
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K-POP热潮不减，BTS柾国SEVENTENN&TXT 美国Billboard全上榜

KPOP   2023年11月10日   星期五09:22   Tracy  

（封面图源：X@pledis_17、FB@TXT (TOMORROW X TOGETHER)、@뉴이스트 Nu'est、@BTS (방탄소년단)）

K-POP偶像团、歌手在美国Billboard主要榜单上掀起了热潮。

根据最新的美国Billboard榜单显示，SEVENTEEN以迷你专辑《SEVENTEENTH HEAVEN》登上了主要专辑榜单「Billboard 200」，排名第2位。 创下了他们自身的最佳纪录，连续两次获得了Billboard主要榜单第2位的成绩。 这也是SEVENTEEN连续四张专辑都进入了前十名。
（图源：X@pledis_17）

TXT（TOMORROW X TOGETHER）已经三周连续入榜，第三张正规专辑《FREEFALL》拿下了本周的「Billboard 200」第36名。
（图源：FB@TXT (TOMORROW X TOGETHER)）

已经解散的NU'EST在榜单上停留了15周，迷你二辑《Get Up》在「Billboard 200」上排名第119;自从登顶之后始终维持在TOP200之内。
（图源：FB@뉴이스트 Nu'est）

在Billboard的「Main Song」榜上，防弹少年团成员柾国的表现也十分活跃，2首solo歌连续两周入榜。 新单曲《TOO MUCH》在「Hot 100」榜上排名第93位。 第二首solo曲《3D》则在同一时期进入了榜单的第100位。 该曲在10月14日跻身第5名，并成功连续5周进入榜单。
（图源：FB@BTS (방탄소년단)）

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