Jessi自爆想明年当妈妈，渴望冻卵！超羡慕《超人会来了》Zen妈妈小百合

今年34岁的Jessi自爆想要一个孩子。

作为K-POP界最敢说的女歌手，Jessi坦荡的性格备受民众喜欢，最近她作客了YouTube综艺《Psick University》，吐露了想要生宝宝的心愿。

近年有不少女性选择冻卵，主持人提到相关话题，Jessi表示：「我还没做，但有这个想法。很想生宝宝，在这之前要谈恋爱才行，可是现在找男友好难啊，所以想先冻卵。 我已经34岁了，想明年立刻生宝宝，很想谈恋爱，如果不行的话就去冻卵。 」

为了早日怀孕，Jessi自爆非常积极认真地寻找男友中，「我想在韩国接受人工授精手术，但是这里规定一定要有老公才行，为什么不行啊？人生只有一次，我只是想生个宝宝而已，我有信心会好好扶养孩子。 」



Jessi提到了通过精子银行捐赠成功受孕并生下儿子Zen的藤田小百合，称：「小百合怀孕生下了宝宝，我当时还在想『怎么是这位姐姐先做了呢，我还想成为第一人呢』，小百合真的是一位非常帅气的好妈妈。 若我有宝宝的话希望他眼睛像我，也希望他的心态也像我，要以这样的思维方式（思考体系）去教育孩子。 」

Jessi透露比起儿子更喜欢女儿，「我的哥哥们都是好男人，从小就照顾我，但是现在对老婆们更好，我现在年纪大了，开始更爱父母了，女儿就是最棒的。 」

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