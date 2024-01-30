演员朴恩斌接演新作《Hyper Knife》被爆「每集片酬3亿韩元」！所属公司与制作公司随即否认

演员朴恩斌的演技有目共睹，不管是自闭的《非常律师禹英禑》或是怀抱歌唱梦想的《无人岛的Diva》，都创下收视佳绩。最近她正在讨论的下一部作品《Hyper Knife》更有机会与薛耿求合作，此时竟传出她的片酬高达每集3亿韩元！公司随即发出否认声明。

关於某韩媒报导演员朴恩斌正在讨论是否接演OTT电视剧《Hyper Knife》，但要求每集3亿韩元的演出费用。对此，朴恩斌所属经纪公司与该剧制作公司均强烈否认。Namoo Actors昨日声明表示，朴恩斌的演出片酬高达3亿韩元的报导并非事实，而《Hyper Knife》制作公司也表示，演出的细节都还在讨论中，也还需要与她所属公司洽谈片酬，不过经纪公司并未曾提出高额的片酬要求。



曾有韩媒消息指出，演员朴恩斌在成功演出了《非常律师禹英禑》之后，引发话题讨论，身价也因此水涨船高，每一集的演出片酬高达1亿韩元，连广告代言的费用也增加了一倍，因此很多人认为她若开出3亿韩元也是相当有可能的，朴恩斌与所属公司之前一直没有对这件事情正式回应，直到最近正式否认此传言。



本月16日社团法人韩国电视剧制作公司协会与电视剧制作公司和广播平台相关人士参加的座谈会，讨论电视剧产业的危机问题和解决方法，某制作公司相关人员就表示，准备作品时进行演员选角，单集片酬都高得吓人，而其中以Netflix这样的OTT平台更是能够负担得起这样的高额片酬，对於电视台来说的确存在困难。他们更提出听说中国对於演员片酬有规定

不得超过总制作费用的40％，总片酬中主要演员不得超过70％，韩国是否也急需有相关的合理规范？



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