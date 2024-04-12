【演员特辑】92年生最争气的韩国女演员：金智媛、朴恩斌、李世荣，她们各自走上属於自己的花路～

原来她们都是1992年生的啊...，真是太优秀了！！！

▼金智媛（1992年10月19日），天秤座

近期最火热的韩剧就是 tvN《泪之女王》了，金智媛在剧里饰演的百货女王洪海仁，成功掳获了大众的心！高傲霸气却又十分讨喜的性格，让金智媛再次成为话题人物，在这之前她其实也一次次碰上了「人生角色」，早先在《三流之路》的「天生就可爱」撒娇名场面也是红遍全韩，大家争相模仿。但这一回可以说是坐稳了女王的称号，引领时尚品味的TOP潮流。

再看N次「我不是在装可爱，而是天生就可爱」的撒娇名场面：



延伸阅读：颜值高业务能力还强！盘点金智媛的Ｎ个经典角色，这里面一定有你喜欢的那个她



▼朴恩斌（1992年9月4日），处女座

此外，说到1992年生的女演员，也一定要提的人就是 ENA《非常律师禹英禑》的朴恩斌，她精湛的演技，成就了自闭症新人律师禹英禑这个角色，肯定是她演戏生涯中的一大「人生角色」，更在《无人岛的Diva》中一展歌喉，带给观众许多梦想与励志的故事和角色，一次次用演技来征服大家。

朴恩斌演唱的OST〈Someday〉，高音部分令人非常惊艳：



▼李世荣（1992年12月20日），射手座

最后一位，则是在 MBC 古装韩剧《衣袖红镶边》里的李世荣，她不仅演活了坚强机智的小宫女成德任，更与李俊昊在戏里谱写了一段凄美的爱情故事，德任一角也被大众是为她的「人生角色」，童星出身的她，一步步磨练演技，也是大家公认拥有好演技的优秀演员。

看到这三位92生的实力派女演员一步步走上花路，真的是太令人欣慰了～～～

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