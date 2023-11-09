因为听说朴叙俊出演才去看的《惊奇队长2》！看完之后粉丝直接傻眼

不够看，根本不够看！

漫威新作《惊奇队长2》8日正式上映，却让部份影迷看得莫名其妙，原因则是朴叙俊的戏份和角色设定。

无论是开拍前还是宣传期，《惊奇队长2》在韩国一直都大力宣传韩星朴叙俊的出演，这也是他进军好莱坞的银幕处女作，因此备受粉丝关注。 影片中朴叙俊扮演了歌唱星球阿拉丹拿（Aladna）的王子「严」，电影上映首日就有不少粉丝奔著「严王子」而去，没想到却败兴而归。

朴叙俊在影片开播不到一小时时登场，「严王子」和惊奇女王是政治联姻的关系，因为歌唱星球的语言就是唱歌，许久未看到妻子的「严王子」一看到对方就起舞歌唱，互诉衷肠。



有粉丝计算了朴叙俊的亮相时间，时长105分钟的电影中他仅出场2分40秒，几乎等於一闪而过，让粉丝们看得根本不尽兴。

不少影迷和粉丝表示：「这比k-pop还短，好可惜哦」、「韩国TOP级的明星在这里就那么一点点戏份」、「连5分钟都没有，太过分了」、「戏份和人设都和K-POP一样」、「这是对韩国人的刻板印象吧」、「我以为他是主演」、「没必要去看了」、「预告片就是全部戏份啊」、「心情很糟糕，亚洲人的待遇就是这样」、「《瑞镇家》里称他是『漫威Guy』，我以为戏份会很多呢」等。

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