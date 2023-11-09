房时爀根本就是营销鬼才，放大招推动防弹少年团出名！从一件事情就能预知BTS的非凡人气

HYBE议长房时爀透露了他第一次感受到亲手打造的偶像团防弹少年团人气时的心情。

最近房时爀与JYP娱乐的社长朴轸泳一起做客了《刘QUIZ ON THE BLOCK》，两位业界大佬公开了不少旧事和趣事，另节目收视率从以往的平均值3%直接飙升到了6%。

作为「防弹少年团之父」的房时爀在节目中自然提起了一手打造出的超人气男团，首先他表示：「七位成员都有自己独特的才华和能力，我有责任为这七个有如此才华的孩子们做些事情。 人们有一个误解，认为BTS在开始时表现不好，但实际上BTS从一开始就表现得非常出色。 有人会说『他们起初表现不好，但在美国取得了成功之后又回来了』，大家都错了，其实他们从一开始就表现得非常棒，那一年还获得了年度新人奖。 」



主持人刘在锡问道：「你在哪一刻感受到防弹少年团非凡的人气？」对此，房时爀回答：「有很多次， 2014年他们是在LA的K-CON演唱会上担任开场嘉宾， 当时《LA TIMES》头条报导了防弹少年团。 那时我就觉得『这是不同寻常的事情』，立刻就和公司的人说了这件事，但他们认为我反应过度。 」



他继续说道：「他们将我的热情归因於以前的挫折和我在公司中的管理角色。 作为回应，我决定放手（离开公司）。 2015年是防弹少年团的重大转折点，那一年他们发行了《花样年华》，从那个时候起我就知道一切都变了。 我知道我们必须在美国试水了，是时候该摇桨了，不过公司拒绝了我的要求，然后防弹少年团发行了《Fire》，反响也非常好。 我们研究了谷歌的搜索数据，觉得只要我们继续努力，他们可以像One Direction一样受到欢迎。 」

房时爀谦虚地表示：「说我造就了现在的防弹少年团，这太傲慢了。 在《Fire》之后，我们有了世界巡演的计划，提前一年半就在做准备。 如果是在韩国，我不会让他们提前这么久做准备的。 」 他还透露了自己的策略：「我们用了『因为出名而出名』（抬高身价）的策略。 你仔细想想，可能也有类似的经历。 听到别人说『什么什么很有名』，你会想『这我也试过唉』。 这个策略是我和美国的工作人员一起策划的，我们迅速将南美的反应传递给纽约，纽约的人们会开始产生『怎么回事，这也太火了吧』、『到底是什么，我们也要知道』的想法。 当防弹少年团抵达LA时，大家根本不知道他们是谁，但是很多人抱著『人们都说他们很有名，那我也要去听听看，这样才够酷』的想法，接著许多名人来参加他们的演唱会，这一消息通过社交媒体传播开来，又成功为他们造势。



节目播出后引起广大网友和粉丝的讨论，大家留言表示：「我就是这样入坑的，因为很多人说他们有名，抱著好奇心去听」、「营销策略归营销策略，归根结底还是他们的才华」、「机会总是留给有准备的人」、「是因为BTS的魅力，这套策略才行得通」、「首先他们得有名，有名了之后才能火」、「你得有让别人倾倒的自信，不然一切策略都是废话」等。

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