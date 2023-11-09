因為聽說朴敘俊出演才去看的《驚奇隊長2》！看完之後粉絲直接傻眼

不夠看，根本不夠看！

漫威新作《驚奇隊長2》8日正式上映，卻讓部份影迷看得莫名其妙，原因則是朴敘俊的戲份和角色設定。

無論是開拍前還是宣傳期，《驚奇隊長2》在韓國一直都大力宣傳韓星朴敘俊的出演，這也是他進軍好萊塢的銀幕處女作，因此備受粉絲關注。 影片中朴敘俊扮演了歌唱星球阿拉丹拿（Aladna）的王子「嚴」，電影上映首日就有不少粉絲奔著「嚴王子」而去，沒想到卻敗興而歸。

朴敘俊在影片開播不到一小時時登場，「嚴王子」和驚奇女王是政治聯姻的關係，因為歌唱星球的語言就是唱歌，許久未看到妻子的「嚴王子」一看到對方就起舞歌唱，互訴衷腸。



有粉絲計算了朴敘俊的亮相時間，時長105分鐘的電影中他僅出場2分40秒，幾乎等於一閃而過，讓粉絲們看得根本不盡興。

不少影迷和粉絲表示：「這比k-pop還短，好可惜哦」、「韓國TOP級的明星在這裡就那麼一點點戲份」、「連5分鐘都沒有，太過分了」、「戲份和人設都和K-POP一樣」、「這是對韓國人的刻板印象吧」、「我以為他是主演」、「沒必要去看了」、「預告片就是全部戲份啊」、「心情很糟糕，亞洲人的待遇就是這樣」、「《瑞鎮家》裡稱他是『漫威Guy』，我以為戲份會很多呢」等。

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