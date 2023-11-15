年末就是要来点粉红泡泡！这3部高颜值CP「爱情韩剧」绝对不能错过

2023年看了各种类型的韩剧后，年末总该来点甜甜的爱情剧吧！看著高颜值的主角们大谈恋爱，心情也会跟著美丽起来啊～～

现在小编就要来跟大家分享3部不同类型的爱情剧，一周还可以连看五天，让你每天都可以开心度过！

首播收视就夺同时段一位！路云＆赵怡贤主演搞笑爱情古装剧《婚礼大捷》：每周一二播出

「最年轻状元」沈炡㥥（路云 饰）被公主相中成为附马，本来以为前途一片光明，但婚礼当天未婚妻突然去世，他为公主「守寡8年」。期间一直上奏主张婚姻无效，但一直未受君王重视，某天君王给他一个「任务」要他三个月内促成南山谷三位怨女出嫁，成功的话更会还他单身身份。因此他找了最强媒婆「骊州婶」郑顺德（赵怡贤 饰）帮忙....



路云这次饰演的「沈炡㥥」常会有肢体搞笑，偶尔还会散发呆萌魅力，不得不说他披上韩服真的很帅气啊！赵怡贤饰演的「郑顺德」是寡妇兼媒婆，展现淡雅有气质和泼辣又鬼灵精怪的双面貌，很期待两人之后联手合作，擦出的火花呢！



未开播就引发热烈讨论！车银优＆朴圭瑛主演爱情喜剧《犬系恋人》：星期三播出

海娜（朴圭瑛 饰）因家庭受到诅咒「接吻就会变成狗」，但在聚会上他把书元（车银优 饰）认成暗恋对象宝谦（李玹雨 饰），还不小心亲了他，因此到了凌晨12点她就会变成小狗。海娜如果没有在100天内再亲到书元，她就会一辈子变成小狗。



为了不让这个「意外」发生，海娜很努力地接近书元，甚至想要帮他克服怕狗的阴影。随著两人的距离越来越靠近，书元也对海娜产生好感，很期待他们之后的发展呀！而充满神秘感的宝谦，到底隐藏著什么秘密呢？他的前世似乎和书元和海娜有仇？希望不要再停播啦～让大家可以顺利追下去呀！



原著下载达900万次！成勋＆郑侑敏主演狗血甜宠罗曼史《完美的结婚公式》：每周六日播出

韩苡珠（郑侑敏 饰）在上辈子得知丈夫刘世赫（吴承允 饰）爱上自己的妹妹韩宥拉（陈智熙 饰）后发生严重车祸，当她再次睁开眼睛时，竟回到一年前试穿婚纱的那一天，决定展开复仇，要嫁给妹妹喜欢的男人徐道国（成勋 饰），实际上成勋已经暗恋她，变成浪漫复仇剧！



成勋饰演事业有成的富三代「徐道国」，而郑侑敏饰演重生回到过去的「韩苡珠」。这种霸道总裁遇到要复仇的疯批美人，甜中带疯的剧情可能算是有点老梗，但越是这种越百看不腻呀！有趣的是这部还有不少《婚词离曲》系列的演员，李敏英和成勋还从恋人关系变成互相讨厌的关系 XD



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