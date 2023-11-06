防弹少年团BTS柾国凭《Seven》斩获2023 MTV EMA两项大奖「最佳歌曲&最佳韩流」

韩国男团防弹少年团成员田柾国在欧洲最大的音乐颁奖典礼MTV EMA中获得了两座冠军奖项，分别是「最佳歌曲（Best Song）」和「最佳韩流（Best K-Pop）」。

根据11月6日（韩国时间）「2023 MTV欧洲音乐大奖（Europe Music Awards，简称「2023 MTV EMA」）」官方网站公布的年度得奖名单，柾国在「最佳歌曲（Best Song）」和「最佳韩流（Best K-Pop）」两个奖项中荣获奖杯。



柾国凭藉SOLO单曲《Seven》击败了竞争激烈的候选人，包括Doja Cat、Miley Cyrus、Olivia Rodrigo和Taylor Swift等，获得了「最佳歌曲」奖项。 在该奖项中，防弹少年团是唯一於2020年以歌曲《Dynamite》获奖的韩国流行音乐团体。

自从2019年设立「最佳韩流」奖项以来，防弹少年团在前三年已经连续三次获得该奖项。 今年的候选人包括PIFFY PIFFY、New Jinse、SEVENTEEN、Stray Kids和TOMORROW X TOGETHER等有力对手，最终由唯一的SOLO艺人柾国摘得荣誉。



这首《Seven》自从今年7月发布以来一直战绩不俗，不仅登上「Billboard Hot 100」榜首，还在Spotify上以最短时间突破了10亿次串流播放。



另外，柾国在11月3日下午1点发行了个人专辑《GOLDEN》，将在11月7日出演倍受欢迎的脱口秀节目《吉米・法伦今夜秀（The Tonight Show Starring Jimmy Fallon）》、11月8日参加《今日秀（TODAY）》的「花旗系列音乐会」（Citi Concert Series）的演出。



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻