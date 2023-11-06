心动指数UP！池昌旭以浪漫喜剧 《欢迎来到三达里》回归，变身「气象预报员」首波剧照公开

JTBC新剧《欢迎来到三达里》讲述离开故乡如同飞龙升天般的赵三达（申惠善 饰），某天失去所有并跌到谷底后，再次回到故乡取暖，也遇见努力珍惜并守护著这个小村的赵容弼（池昌旭 饰）。

剧中，池昌旭饰演济州岛气象局的预报员「赵容弼」，曾因为气象预报的错误报导而失去母亲，之后便努力想成为预报员，守护自己最珍爱的济州岛，尤其是他的故乡三达里，及他所珍爱的长辈、亲戚们；申惠善饰演一位知名的摄影师「赵恩惠」，本名「赵三达」。小时候渴望著快点长大而离开这个岛屿，毅然决然前往首尔并且取了个艺名赵恩惠，在摄影界担任了8年辛苦的助理工作，却因为一个事件而全部崩塌，在失落时想起了还有一个叫做三达里的故乡，於是再度回到这个小村。



公开的首波剧照中，赵容弼紧紧盯著萤幕，他还兼备著对准确预报的执著。因此，他成爲本厅也无法控制的捣蛋鬼 预报员，每天通过视讯通话进行的气象会议时，他都会绝对死守麦克风，对本厅下达的气象预报提出反驳，甚至与厅长展开激烈的舌战。



对於拥有如此深沉感情和温暖心灵的赵容弼来说，还有一个想珍惜守护的人。就像命运一样，在一个村庄里，同一天隔5分钟出生的赵三达，30多年来一直在一起的「搭档」。他们之间到底发生了什么事情？两人现在已经没有联系，但是随著三达回到三达里，他们的历史将重新啓动。



池昌旭表示年末将通过《欢迎来到三达里》和大家见面，希望即将到来的12月，大家能通过「容弼」感受到一点温暖，也希望大家能够温暖地欢迎我们的剧。该剧由《山茶花开时》、《气象厅的人们：社内恋爱残酷史篇》的导演车荣勋执导，《Go Back夫妇》、《Hi Bye, Mama!》的编剧权慧珠执笔，将在12月2日播出。

首版预告：



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