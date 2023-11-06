小说电竞男主从此有脸了！SEVENTEEN圆佑换上电竞服引发热烈讨论，网赞：这职业选手也太帅～

【多图】这件外套&造型太适合圆佑了！！！！不能只有我看到，分享给大家。

人气男团 SEVENTEEN 圆佑在昨天的粉丝签名会上，以一身电竞职业选手的造型现身，帅气的面貌让粉丝们相当惊喜。



圆佑本身就特别热爱电竞类型的游戏，也一直都很关注这个领域，平时有空就会安排游戏直播跟粉丝们互动，换上这身T1制服的他，表情看起来也相当满足愉悦。

wonwoo the biggest T1 and faker fan pic.twitter.com/LWvKXdmjtk — gio (@gvnndust) November 5, 2023

so i have a new big fat crush on this pro gamer jeon wonwoo pic.twitter.com/8Vz5zkqLaE — (@wonuoiawoo) November 5, 2023

wonwoo game boi live i miss u pic.twitter.com/1oT2ujrAQE — gio (@gvnndust) October 30, 2023

网友留言：「也太帅了吧～」、「真的好适合他，看了好感动」、「就像是职业选手一样，而且好好看哦」、「表情看起来很开心～」、「GAM3 BO1下次直播也想看到这造型」、「以后看小说的电竞男主脸，就可以代入圆佑了」、「好帅喔，萤幕前的我好激动」、「去现场的粉丝太幸福，根本是看见了历史性的一幕」

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