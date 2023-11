小说电竞男主从此有脸了！SEVENTEEN圆佑换上电竞服引发热烈讨论，网赞：这职业选手也太帅～

【多图】这件外套&造型太适合圆佑了!!!!不能只有我看到,分享给大家。

人气男团 SEVENTEEN 圆佑在昨天的粉丝签名会上,以一身电竞职业选手的造型现身,帅气的面貌让粉丝们相当惊喜。



圆佑本身就特别热爱电竞类型的游戏,也一直都很关注这个领域,平时有空就会安排游戏直播跟粉丝们互动,换上这身T1制服的他,表情看起来也相当满足愉悦。

wonwoo the biggest T1 and faker fan pic.twitter.com/LWvKXdmjtk

so i have a new big fat crush on this pro gamer jeon wonwoo pic.twitter.com/8Vz5zkqLaE