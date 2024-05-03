SEVENTEEN也囤积专辑？日本街头出现大量废弃专辑！网友紧急维护：该死的小卡文化

音源灌水、专辑囤积等一直都是歌迷们所不齿的行为，但一些经纪公司为了销量和人气，不惜违规也要做出这些事情。

人气男团SEVENTEEN回归之际却突然陷入囤积专辑负面消息中。 4月29日，SEVENTEEN正式发行了精选专辑《17 IS RIGHT HERE》，主打歌《MAESTRO》风格独特备受好评。 精选专辑在上架首日销量就达226万张，创韩国流行音乐历史新纪录。 专辑在17个国家和地区iTunes专辑榜上夺冠，主打曲《Maestro》在全球32个国家和地区iTunes单曲榜登顶。 其他曲目也进入韩国主要音乐榜单。

不过韩国知名论坛PANN上有网友公开了多张日本街头照片，街上出现大量被丢弃的SEVENTEEN全新专辑，一箱箱一袋袋几乎都是崭新的。 相关内容引发了网友们关注的同时，也带动了大家的讨论。



广大网友网友们纷纷替SEVENTEEN解释，表示：「应该不是囤积专辑，而是为了小卡，抽走小卡专辑就没用了，爱豆的粉丝文化也太奇怪，都是为了小卡或者为了签售会中奖才买的，有人一次性买了这么多，根本就是污染环境」、「 又不是只有SEVENTEEN一家这样，人气团回归的时候大部份都是啊，而且这是日本店方做出来的事情，又不是粉丝」、「我是别家粉丝，其实大家都一样」、「没追过星吗？追星族都知道是怎么回事」、「不尊重偶像的努力」等。

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