小說電競男主從此有臉了！SEVENTEEN圓佑換上電競服引發熱烈討論，網讚：這職業選手也太帥～

【多圖】這件外套&造型太適合圓佑了!!!!不能只有我看到,分享給大家。

人氣男團 SEVENTEEN 圓佑在昨天的粉絲簽名會上,以一身電競職業選手的造型現身,帥氣的面貌讓粉絲們相當驚喜。



圓佑本身就特別熱愛電競類型的遊戲,也一直都很關注這個領域,平時有空就會安排遊戲直播跟粉絲們互動,換上這身T1制服的他,表情看起來也相當滿足愉悅。

wonwoo the biggest T1 and faker fan pic.twitter.com/LWvKXdmjtk

so i have a new big fat crush on this pro gamer jeon wonwoo pic.twitter.com/8Vz5zkqLaE