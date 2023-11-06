小說電競男主從此有臉了！SEVENTEEN圓佑換上電競服引發熱烈討論，網讚：這職業選手也太帥～
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小說電競男主從此有臉了！SEVENTEEN圓佑換上電競服引發熱烈討論，網讚：這職業選手也太帥～

明星   2023年11月6日   星期一10:55   Mico  

（封面圖源：twitter@winforwonwoo）

【多圖】這件外套&造型太適合圓佑了！！！！不能只有我看到，分享給大家。

人氣男團 SEVENTEEN 圓佑在昨天的粉絲簽名會上，以一身電競職業選手的造型現身，帥氣的面貌讓粉絲們相當驚喜。
（圖源：twitter@winforwonwoo）

圓佑本身就特別熱愛電競類型的遊戲，也一直都很關注這個領域，平時有空就會安排遊戲直播跟粉絲們互動，換上這身T1制服的他，表情看起來也相當滿足愉悅。

網友留言：「也太帥了吧～」、「真的好適合他，看了好感動」、「就像是職業選手一樣，而且好好看哦」、「表情看起來很開心～」、「GAM3 BO1下次直播也想看到這造型」、「以後看小說的電競男主臉，就可以代入圓佑了」、「好帥喔，螢幕前的我好激動」、「去現場的粉絲太幸福，根本是看見了歷史性的一幕」

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