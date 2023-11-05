睽违8年XIA金俊秀来台先祭五脏庙！名店＋两大夜市巡礼细数台湾美食！最满意自己的翘臀〜

以东方神起出身的XIA金俊秀，於11月5日下午在台北国际会议中心举办出道20年的粉丝见面会，吸引了1500位粉丝到场与他同欢，金俊秀也与大家大聊自己出道以来的心路历程。

金俊秀以一袭绿色西装外套搭配深绿色领带加上白色休闲球鞋登场，由於他的粉丝昵称COCONUT，今日也有著绿色的Dresscode，全场也有不少粉丝穿著绿色的衣服前来，舞台上的大萤幕以及雷射灯光也都以绿色为主，让大家在现场感受到不少夏日风情。

金俊秀也以中文向大家问候：「台湾的COCONUT你们好，好久不见，我是金俊秀。」已经8年没来台的他，透露自己想念台湾时总会打开Google地图，也规划明年想来台湾旅游，没想到有机会先以见面会的方式与大家见面，觉得很开心。虽然已不是首度来台，但这一次才让金俊秀真正感受到，原来从韩国飞来台湾只要2个小时左右！这么近的距离让他很想多多来台。



金俊秀也细数他一来台就没有间断的美食行程，除了享用美味的鼎泰丰，还连续跑了两个夜市！他先是到士林夜市，但因为昨天是周末，夜市人真的太多了，想吃东西要排很久，於是他只好转战饶河夜市，吃了胡椒饼、大肠面线、大肠包小肠、玉米、卡士达鲷鱼烧等等小吃，不虚此行。金俊秀也感性提到，后起的新秀偶像很多，以为大家已经忘记他了，金俊秀也非常大方表示，粉丝们喜爱别的小鲜肉，他也觉得没关系，但大家还愿意抽空来与他见面，他已经非常感动也很满足了。

比起支持他很久的粉丝，金俊秀更想问问现场有没有喜欢他不到一年的新粉丝呢？现场有一位22岁刚入坑的粉丝，问起他喜爱金俊秀的原因，粉丝回答「因为长得帅」让金俊秀非常惊讶，他说一直以为自己是「年纪较大的人会喜欢的外型」，不过现场大家都大赞他非常童颜，让金俊秀有些害羞。他更表达最有自信的身体部位是自己的翘臀，虽然没特别训练或保养，但臀部感觉相当紧实，让他很满意。



金俊秀也透过便利贴QA、恐怖箱挑战，以及完全没办法难倒他的90秒游戏闯关挑战等环节与粉丝们互动，游戏高手金俊秀再度创下一次过关的纪录。接下来更表示自己的新年新计画，就是希望能够再推出新作品，并且来台开演唱会，让粉丝们能够有更长时间欣赏他的美声。今日他也演唱了回忆杀的名曲「HUG」，让大家又重新看见金俊秀在东方神起时期的舞姿。

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