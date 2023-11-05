「威胁」粉丝的Super Junior？利特：明年换到大场馆大家没来的话，那我们也派「卡车」到你们家门口

Super Junior 4日在庆熙大学和平殿堂举行两场《SUPER JUNIOR 18TH ANNIVERSARY SPECIAL EVENT（1t's 8lue）》粉丝见面会，由利特、希澈、艺声、神童、银赫、东海、始源、厉旭、圭贤全员出席。

这是 Super Junior 暌违8年举办粉丝见面会，但却在只能容纳4500人的庆熙大学和平殿堂举行，日前粉丝们也在SM门前发起卡车示威，表达对SM不满。在见面会上利特就说开始前就有很多粉丝们伤心，银赫提到了卡车示威，利特就表示明年已经租好更大一点的场馆，他还说：「我们担心的是...如果你们不来的话怎么办？那我们把卡车送到你们家门口吗？」一旁的银赫就说：「我们就像逆应援一样送上卡车！」

231104 #슈퍼주니어 #1ts8lue

T: 팬미팅 전부터 팬들이 많이 서운해했어요.

E: 트럭도 보냈더라고요

T: 트럭도 오고~내년에 더 큰 데를 이미 대관 했거든요.

걱정되는 게 뭐냐면 이렇게 하고 너네 안 오면 어떻게 할 건데? 그러면 우리가 너네 집으로 트럭보낸다?

E: 우리가 역조공 하듯이 트럭 보내~! pic.twitter.com/eWnxBHC52X — 하베 (@heiboe_bl) November 4, 2023

这也让粉丝纷纷表示：「明年一定到场」、「嘿嘿嘿嘿嘿嘿 真搞笑」、「看来我明年一定要去」、「送到粉丝们家 哈哈哈哈哈」、「一定要去更大的场馆，根本买不到票啊」、「我们要相爱相杀到80周年」等等。



见面会上， Super Junior 也提到虽然每个成员都展现帅气的活动，但是作爲 Super Junior 成员一起在舞台上时最有趣、最幸福。更表示今后要一起走的时间还很长，想展现更多的东西，因此到以后的19周年、20周年爲止，会让大家感受到我们还准备了这样子的礼物啊～



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