Super Junior金希澈在银赫东海直播间留言「驱赶外部人」，银赫机智回覆：「我们是前夫人」

Super Junior成员银赫和东海昨日在SM娱乐公司里进行直播,队友金希澈突然跑来留言请保安赶走这两个「外部人士」,没想到银赫轻松一句话就转危为安,还附带甜蜜加成!XD

银赫和东海昨日通过银赫IG进行直播,与粉丝分享第二天即将举办SJ 18周年粉丝见面会《1t's 8LUE》的期待之情。 两人表示刚刚结束排练下班,故意支支吾吾地说目前人在SM公司里,还打趣称「好像来到前女友家」。



银赫和东海於今年7月与SM娱乐合约期满,9月宣布成立新公司Label OED娱乐并担任共同代表,还「挖走」了合作长达13年的经纪人。



直播刚开始不久,金希澈就闯进直播间,毫不客气地留言说:「呀,你们在我们公司说什么? 保安请把这两个人赶走。」 东海大笑,银赫则一脸惋惜地说:「不要那么随便赶我们走!我们还是有旧情在啊!」东海:「世界上如果没有情和爱该如何生活下去啊!」



希澈继续留言:「有外部人进来了。 OED娱乐的李赫宰和李东海先生,请出去。」 银赫立即反驳:「外部人? 是前部人(谐音:前夫人)才对。」



Heechul comment on Hyukjae's live



:an outsider has joined here

:Outsider? I'm an ex-wife

#Eunhyuk #Donghae #은혁 #동해 pic.twitter.com/3OvJEbQiFN