Super Junior金希澈在银赫东海直播间留言「驱赶外部人」，银赫机智回覆：「我们是前夫人」

Super Junior成员银赫和东海昨日在SM娱乐公司里进行直播，队友金希澈突然跑来留言请保安赶走这两个「外部人士」，没想到银赫轻松一句话就转危为安，还附带甜蜜加成！XD

银赫和东海昨日通过银赫IG进行直播，与粉丝分享第二天即将举办SJ 18周年粉丝见面会《1t's 8LUE》的期待之情。 两人表示刚刚结束排练下班，故意支支吾吾地说目前人在SM公司里，还打趣称「好像来到前女友家」。



银赫和东海於今年7月与SM娱乐合约期满，9月宣布成立新公司Label OED娱乐并担任共同代表，还「挖走」了合作长达13年的经纪人。



直播刚开始不久，金希澈就闯进直播间，毫不客气地留言说：「呀，你们在我们公司说什么？ 保安请把这两个人赶走。」 东海大笑，银赫则一脸惋惜地说：「不要那么随便赶我们走！我们还是有旧情在啊！」东海：「世界上如果没有情和爱该如何生活下去啊！」



希澈继续留言：「有外部人进来了。 OED娱乐的李赫宰和李东海先生，请出去。」 银赫立即反驳：「外部人？ 是前部人（谐音：前夫人）才对。」



银赫不忘透露希澈的义气之举，原来他给两人的新公司买了十分昂贵的冰箱，尺寸庞大占据办公室不少空间。 最后希澈也玩够了，留言「明天见~再见」。



此外，Super Junior今日举办出道18周年全球巡回粉丝见面会《1t's 8LUE》，成员利特、希澈、艺声、神童、东海、始源、厉旭、圭贤参加。



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