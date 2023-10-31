FIFTY FIFTY以Keena一人重启活动！参加Billboard音乐奖典礼，与Jimiin、柾国、NewJeans等争奖

FIFTY FIFTY成员、经纪公司ATTRAKT及外包管理及制作音乐公司The Givers，三方官司牵扯至今，昨（30）又有消息，成员Keena回归ATTRAKT后，FIFTY FIFTY将重启活动。
FIFTY FIFTY成员Keena 16日单独撤销对经纪公司ATTRAKT的违约告诉，20日向D社爆料The Givers种种恶行后，正式回归ATTRAKT和FIFTY FIFTY，外界都相当关心ATTRAKT是否会招募新成员让Keena和新成员将FIFTY FIFTY重组，或是干脆让Keena一人solo出道。
*相关报导：峰回路转！FIFTY FIFTY Keena控安圣日心理操纵回ATTRAKT怀抱，ATTRAKT宣布与其他成员解约
而今最新消息，ATTRAKT表示Keena将从下月19日的「2023 Billboard Music Awards」（2023 BBMAs）告示牌音乐奖颁奖典礼，开始重启活动。
FIFTY FIFTY入围了「Top Duo/Group」最佳搭档／组合奖，以及新增设的「Top Global K-Pop Song (NEW)」最佳全球K-POP曲，后者以夯曲〈Cupid〉入围，〈Cupid〉曾在Billboard「Hot 100」连续25周都上榜，最佳排名第17名，将和Jimin〈Like Crazy〉、柾国ft. Latto〈Seven〉、NewJeans〈Ditto〉与NewJeans〈OMG〉争夺奖项。
#BBMAs Top Duo/Group Finalists:— Billboard Music Awards (@BBMAs) October 26, 2023
@EslabonArmad0
@we_fiftyfifty
@FuerzaRegidafr
@frontera_grupo
@Metallica pic.twitter.com/azyUuqanTI
#BBMAs Top Global K-Pop Song Finalists:— Billboard Music Awards (@BBMAs) October 26, 2023
@we_fiftyfifty "Cupid”
Jimin “Like Crazy”
Jungkook ft. @Latto "Seven"
@NewJeans_twt "Ditto”
@NewJeans_twt "OMG” pic.twitter.com/csfRTuavjT
除了上述提及奖项，「2023 Billboard Music Awards」入围名单榜上有名的韩国歌手如下：
「Top Billboard Global Excl. U.S. Artist」最佳全球（美国除外）艺人
NewJeans
#BBMAs Top Billboard Global Excl. U.S. Artist Finalists:— Billboard Music Awards (@BBMAs) October 26, 2023
@sanbenito
@edsheeran
@NewJeans_twt
@taylorswift13
@theweeknd pic.twitter.com/bxLE130abr
「Top Selling Song」最佳畅销歌曲
Jimin〈Like Crazy〉
#BBMAs Top Selling Song Finalists:— Billboard Music Awards (@BBMAs) October 26, 2023
@Jason_Aldean “Try That in a Small Town”
Jimin "Like Crazy”
@MileyCyrus “Flowers”
@AintGottaDollar “Rich Men North of Richmond”
@taylorswift13 “Anti-Hero” pic.twitter.com/IhLWRp2Y6C
「Top Global K-Pop Artist」最佳全球K-POP艺人（新增设）：
Jimin、NewJeans、Stray Kids、TOMORROW X TOGETHER（TXT）、TWICE
#BBMAs Top Global K-Pop Artist Finalists:— Billboard Music Awards (@BBMAs) October 26, 2023
Jimin
@NewJeans_twt
@Stray_Kids
@TXT_members
@JYPETWICE pic.twitter.com/MBIRwzbo0K
「Top K-Pop Touring Artist」最佳K-POP巡回艺人（新增设）：
BLACKPINK、SUGA、TWICE
#BBMAs K-Pop Touring Artist Finalists:— Billboard Music Awards (@BBMAs) October 26, 2023
@BLACKPINK
SUGA
@JYPETWICE pic.twitter.com/BfhXgJJsVD
「Top K-Pop Album」最佳K-POP专辑（新增设）：
Jimin《FACE》
NewJeans《2nd EP ‘Get Up’ 》
Stray Kids《5-STAR: The 3rd Album》
TOMORROW X TOGETHER《The Name Chapter: TEMPTATION》
TWICE《READY TO BE: 12th Mini Album》
#BBMAs Top K-Pop Album Finalists:— Billboard Music Awards (@BBMAs) October 26, 2023
Jimin “FACE"
@NewJeans_twt “2nd EP ‘Get Up’”
@Stray_Kids “5-STAR”
@TXT_members “The Name Chapter: TEMPTATION”
@JYPETWICE “READY TO BE: 12th Mini Album” pic.twitter.com/20eXf8fSBi
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