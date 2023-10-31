FIFTY FIFTY以Keena一人重启活动！参加Billboard音乐奖典礼，与Jimiin、柾国、NewJeans等争奖

FIFTY FIFTY成员、经纪公司ATTRAKT及外包管理及制作音乐公司The Givers，三方官司牵扯至今，昨（30）又有消息，成员Keena回归ATTRAKT后，FIFTY FIFTY将重启活动。

FIFTY FIFTY成员Keena 16日单独撤销对经纪公司ATTRAKT的违约告诉，20日向D社爆料The Givers种种恶行后，正式回归ATTRAKT和FIFTY FIFTY，外界都相当关心ATTRAKT是否会招募新成员让Keena和新成员将FIFTY FIFTY重组，或是干脆让Keena一人solo出道。

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而今最新消息，ATTRAKT表示Keena将从下月19日的「2023 Billboard Music Awards」（2023 BBMAs）告示牌音乐奖颁奖典礼，开始重启活动。



FIFTY FIFTY入围了「Top Duo/Group」最佳搭档／组合奖，以及新增设的「Top Global K-Pop Song (NEW)」最佳全球K-POP曲，后者以夯曲〈Cupid〉入围，〈Cupid〉曾在Billboard「Hot 100」连续25周都上榜，最佳排名第17名，将和Jimin〈Like Crazy〉、柾国ft. Latto〈Seven〉、NewJeans〈Ditto〉与NewJeans〈OMG〉争夺奖项。





除了上述提及奖项，「2023 Billboard Music Awards」入围名单榜上有名的韩国歌手如下：

「Top Billboard Global Excl. U.S. Artist」最佳全球（美国除外）艺人

NewJeans



「Top Selling Song」最佳畅销歌曲

Jimin〈Like Crazy〉



「Top Global K-Pop Artist」最佳全球K-POP艺人（新增设）：

Jimin、NewJeans、Stray Kids、TOMORROW X TOGETHER（TXT）、TWICE



「Top K-Pop Touring Artist」最佳K-POP巡回艺人（新增设）：

BLACKPINK、SUGA、TWICE



「Top K-Pop Album」最佳K-POP专辑（新增设）：

Jimin《FACE》

NewJeans《2nd EP ‘Get Up’ 》

Stray Kids《5-STAR: The 3rd Album》

TOMORROW X TOGETHER《The Name Chapter: TEMPTATION》

TWICE《READY TO BE: 12th Mini Album》



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