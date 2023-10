FIFTY FIFTY以Keena一人重启活动！参加Billboard音乐奖典礼，与Jimiin、柾国、NewJeans等争奖

FIFTY FIFTY成员、经纪公司ATTRAKT及外包管理及制作音乐公司The Givers,三方官司牵扯至今,昨(30)又有消息,成员Keena回归ATTRAKT后,FIFTY FIFTY将重启活动。

FIFTY FIFTY成员Keena 16日单独撤销对经纪公司ATTRAKT的违约告诉,20日向D社爆料The Givers种种恶行后,正式回归ATTRAKT和FIFTY FIFTY,外界都相当关心ATTRAKT是否会招募新成员让Keena和新成员将FIFTY FIFTY重组,或是干脆让Keena一人solo出道。

而今最新消息,ATTRAKT表示Keena将从下月19日的「2023 Billboard Music Awards」(2023 BBMAs)告示牌音乐奖颁奖典礼,开始重启活动。



FIFTY FIFTY入围了「Top Duo/Group」最佳搭档/组合奖,以及新增设的「Top Global K-Pop Song (NEW)」最佳全球K-POP曲,后者以夯曲〈Cupid〉入围,〈Cupid〉曾在Billboard「Hot 100」连续25周都上榜,最佳排名第17名,将和Jimin〈Like Crazy〉、柾国ft. Latto〈Seven〉、NewJeans〈Ditto〉与NewJeans〈OMG〉争夺奖项。





除了上述提及奖项,「2023 Billboard Music Awards」入围名单榜上有名的韩国歌手如下:

「Top Billboard Global Excl. U.S. Artist」最佳全球(美国除外)艺人

NewJeans



「Top Selling Song」最佳畅销歌曲

Jimin〈Like Crazy〉



「Top Global K-Pop Artist」最佳全球K-POP艺人(新增设):

Jimin、NewJeans、Stray Kids、TOMORROW X TOGETHER(TXT)、TWICE



「Top K-Pop Touring Artist」最佳K-POP巡回艺人(新增设):

BLACKPINK、SUGA、TWICE



「Top K-Pop Album」最佳K-POP专辑(新增设):

Jimin《FACE》

NewJeans《2nd EP ‘Get Up’ 》

Stray Kids《5-STAR: The 3rd Album》

TOMORROW X TOGETHER《The Name Chapter: TEMPTATION》

TWICE《READY TO BE: 12th Mini Album》



