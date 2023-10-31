区别对待《Running Man》，在海报里脱上衣却在「RM」里穿那么多？金钟国：都是有原因的

肌肉猛男金钟国似乎从来没在《Running Man》上脱掉衣服秀肌肉？

作为健身达人的金钟国，他一直都是《Running Man》中的强者，每一次追击赛中都实力碾压其他嘉宾。而他也在作为常住嘉宾的《我家的熊孩子》中展现过自己去健身房锻炼的片段，大秀满身肌肉的健硕身材。 只是有观众发现他好像从来没在《Running Man》中裸露过上半身，这到底是怎么回事？

日前播出的最新一期《Running Man》中金钟国就做出了回答。节目中众人首先提及了各自的近况，听到金钟国最近拍摄了海报之后大家都表现出了极大的好奇心，海报中的金钟国因为脱掉了上衣而一度引爆热议。

金钟国透露事先并未被告知要脱掉上衣，自己也完全没准备好，根本没打算露，但摄影师希望他能够露一点点，在工作人员一片片「喔」声中金钟国逐渐「失去自我」，慢慢越露越多，最后变成了上半身真空上阵。听完金钟国的解释之后，「RM」成员们调侃道：「都到这份上了应该全脱掉啊。」金钟国急忙回应：「其实照片里只露了一点点。」



池锡辰吐槽金钟国为什么不在《Running Man》中脱衣服，「指责」他区别对待《Running Man》，听得金钟国立即解释：「这里氛围不对，这里是活泼、美好、善良的氛围。」 众人听完之后反驳：「我们什么时候是活泼、美好、善良的人了？ 这里全是欺诈、嫉妒、背叛和暗斗啊。」 精准拿捏《Running Man》的节目定位。

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