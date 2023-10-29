【韩网热帖】真的只有K-POP老古董才知道的男团们…

连起来写可能都不知道该从哪里断句的程度... 这16组男团依次是：DMTN（달마시안，DALMATIAN），100%，MYNAME，SPEED，少年共和国，BIGSTAR，HIS STORY，C-clown，M.I.B，Led Apple，Boyfriend，CROSS GENE，大国男儿，HALO，UNIQ，MADTOWN









韩国网友评论：

1. 全都是认识的人啊

2. Boyfriend算蛮有名吧，放在这里合适吗

3. 一多半都是第一次见到...

4. 因为IU《星期五见面》知道HIS STORY

5. UNIQ有几位发展不错的成员，只是很多人不知道是这个团的kk曹承衍（X1、SOLO活动）、王一博（中剧《陈情令》）等等。HALO也有人出演日版《Produce 101》

6. 我就是那个K-POP老古董？

7. 如果追过二代团，这些都算蛮有名吧... 看打歌节目都会看到

8. 在老古董们中间算有名

9. 少年共和国跟防弹少年团同时间出道，记得当时我还想：现在流行这样弘大的名字吗？

10. 从前的男偶像都很帅耶

11. 我全都认识，甚至歌都知道一两首kkk很喜欢DMTN和Boyfriend的歌...

12. A'st1、A-JAX、TRCNG、B.I.G也加入名单吧

13. 连这里都没上榜的ROMEO...

14. Led Apple的歌超好听，大家可能都在哪里听过

出处：https://theqoo.net/hot/2980829323

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