SEVENTEEN将在联合国教科文组织巴黎总部演讲及表演，K-POP歌手史上第一人

男团SEVENTEEN所属社Pledis娱乐今日宣布，SEVENTEEN将於11月14日下午7点（当地时间）出席在法国巴黎联合国教科文组织总部举办的第13次联合国教科文组织青年论坛，在特别分会场进行1小时的演讲和表演。

该论坛每2年举行一次，与联合国教科文组织大会同时进行。 通过这个论坛，各国青年代表可以分享对青年面临的问题的意见和经验，并寻找解决方案。



这是K-POP歌手首次在联合国教科文组织总会级别的活动上被分配整个会场。 Pledis认为，这意味著SEVENTEEN已经超越了K-POP粉丝群体，成为代表青年的偶像。



SEVENTEEN被安排在主要大厅发表演讲，这是联合国教科文组织总部规模最大、历史悠久的空间之一。

SEVENTEEN计画在论坛演讲中传达「青年之间的团结与教育将改变青年和地球的未来」这一信息。 成员们还将基於个人经验，提出年轻人为实现可持续发展所能发挥的作用。



SEVENTEEN自2015年出道以来，通过歌曲表达了青春的矛盾与迷茫，传递出「与其悲观和沮丧，不如坚持战斗并取得胜利」的积极资讯，逐渐成长为专辑年销售量超过一千万张的代表性K-POP歌手。



所属社表示：「70多年前，韩国的文化艺术人通过联合国教科文组织的教育支持，在战争的废墟中焕发重建的希望之芽，如今向全球年轻人传递团结和教育所带来的希望的资讯，这也是非常有意义的事情。SEVENTEEN不仅作为歌手，也作为代表青年一代的全球发言人持续扩大影响力，巩固K-POP顶级团体的地位和立场。」



在这次演讲之前，Pledis还与联合国教科文组织总部、联合国教科文组织韩国委员会签署了三方工作协定。 这次协定是去年8月Pledis和联合国教科文组织韩国委员会签署的教育活动「Going Together」向全球范围内扩展的一部份。



[#GoingTogether]#고잉투게더 캠페인에 함께하는 세븐틴 영상



"더 나은 미래를 위해 세븐틴과 함께 앞으로 나아가며 변화를 같이 만들어가요."

전 세계에 교육의 중요성을 널리 알리고 싶다는 세븐틴의 목소리에 귀 기울여 주세요!#SEVENTEEN #세븐틴#EducationCanChange_ #UNESCO pic.twitter.com/gDQabQy6hi — 유네스코한국위원회 (@unescokr) September 22, 2022

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻