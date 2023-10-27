【韩网热帖】Karina：「坦白讲其他K-POP组合都吵得很凶、互相不和...」

aespa成员Karina接受Rolling Stone采访时说：「坦白说，其他K-POP团有很多吵得很凶、互相不和，但我们从一开始就没有这些状况，一直很合拍，有什么事都立即解决，因此活动得较为顺利、没什么大问题。」

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​​韩国网友评论：

1. 非常没必要的发言...

2. 只说aespa成员关系好不就行了吗，何必要比较

3. 不知道的还以为她出道10年了，出道10年都不会这样讲

4. 看来SM的团们经常打架、关系不好

5. 普通人聊到别人的事都应该谨慎... 虽然喜欢Karina，但确实讲话失误了

6. 真的非常轻率，尤其SM之前已有其他团大闹过

7. 任何一个4代K-POP团这样讲都会被骂很惨，别人的事最好少讲

8. 这就是「除了我都是臭婊子（나빼썅）」话法啊kkk长期来看这样讲话一点好处都没有，应该改一改

9. 「别人是那样但我不」这种讲话方式确实不好

10. 说她轻率是因她和普通人不一样，很可能真的知道其他团的矛盾...

11. Karina可能只是年轻想的不多，但一想到会有外国粉丝编造偶像们的各种谣言，就真的很烦躁。 为什么要由其他团和粉丝们承担后果呢？

12. 哇这样也算不会讲话吗？ 真是极限职业

13. 也许她确实看过很多关系不好的团吧

14. 坦白讲，她说的没错吧？ 因为有很多关系不好的团所以为自己的团关系好而感到欣慰，完全可以这样讲啊，有什么大不了，至於吵成这样kkk还是因为她人气太高吗

15. 啊怎样，又没说是谁kkk

16. 网友太严格了吧

17. 之前也见过几次其他偶像这样讲啊...？ 有什么问题...

18. 又没说所有K-POP团都关系不好，而且确实有很多（关系不好的）例子啊kkkk

19. 还不如多骂骂那些吸毒的艺人，哎呦这点事怎么能盖到1600楼

出处：https://theqoo.net/hot/2978445619

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