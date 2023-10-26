《无人岛的DIVA》朴恩斌变身受困15年之无人岛少女～首度接触数位化世界充满惊喜！

朴恩斌在10月28日即将於tvN首播的新作品《无人岛的DIVA》中饰演一位受困於无人岛生活已经15年，过著自给自足生活的少女，受到救援后成为歌手志愿生的徐木荷。

最近公开的照片中，有著女主角徐木荷从无人岛走向世界的过程，与她原本在岛上为求生存捞捕鲍鱼与海螺的时候大不相同，她的身边充满了诱惑的美食，之前公开的影片中，被饭卷的调味料感动的徐木荷，在无人岛上的她也曾被新品种的葡萄与食物深深吸引。



数位化的机器设备当然也是需要徐木荷一一适应，她感到所有事情都是那么新奇，手机也从折叠式改为Smart Phone智慧型手机，朴恩斌的眼神充满好奇，虽然她使用起来的样子还相当生疏不熟练，但她使用起笔记型电脑的样子，也让大家期待她渐渐走向数位化的世界，熟悉现代社会。



度过了15年与文明隔绝，徐木荷对於陆地上发生的一切都完全不知道，在没有水没有火的世界里，她也能展现处炽热的求生意志，那么当她来到了崭新的世界，想必也能够更自然而然地发光，大家也相当好奇徐木荷到底要如何适应这个新世界呢？10月28日晚间9点20分《无人岛的DIVA》即将首播。



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