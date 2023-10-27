史上最「毒」的男团BIGBANG！以五人团登上顶峰最终却有四人出事，粉丝倍感遗憾

站得越高，跌下神坛时就摔得越惨，有人惋惜，有人唏嘘，也有人看戏。

从上周爆出实力派明星李善均吸毒之后，韩娱圈迅速进入紧张模式，随著他本周被立案正式接受警方调查，牵扯出了更多的丑闻，几乎每天都会爆出更加劲爆的消息。 当BIGBANG G-Dragon被踢爆也涉毒时，无数人压抑不住震惊的情绪。

BIGBANG是能在K-POP发展史上刻上名字的创时代偶像男团，他们以独特的音乐风格、个性和时尚品味在亚洲乐坛取得了巨大成功，被誉为「亚洲第一男团」，G-Dragon更是团内的灵魂人物，可想而知负面消息公开时粉丝的心情有多么的沮丧。 其实这已经不是G-Dragon第一次爆出此类事情了，早在2011年他在日本参加演唱会时，被发现尿检呈大麻阳性。 尽管GD表示对此不知情，但这一事件再次将 Bigbang 推上了舆论的风口浪尖。



BIGBANG一共有五名成员，G-Dragon、T.O.P、胜利、大声和太阳，到目前为止也只有太阳安安静静，没闹出什么负面丑闻，其余的4人都经历了一系列较大的丑闻和争议。



2011年大声开车撞人致死。 死者因酒后驾驶摩托车撞上路灯后，倒在了地上。 随后开车路过的大声（时速80公里）未发现倒在地上的死者，而继续开车行驶。 后来警方表示不排除死者在被大声撞击前就已经死亡的可能性，因此大声最终以无嫌疑处理，不过这也对他的事业造成了不小的影响。 另外，大声名下建筑物内的娱乐营业场所中涉嫌有毒品流通，向VIP顾客秘密提供毒品，虽和他没有直接关系，但依旧成了他职业生涯上的一个污点。



T.O.P在2017年和2018年被指控吸食大麻。 在调查过程中T.O.P承认了这一行为。 首尔中央地方法院对他判处了 6 个月有期徒刑，缓期两年执行。 T.O.P也直接退队以减轻对整个团队的负面影响。



紧接著「胜利门」直接让BIGBANG的名誉坠入谷底，胜利因涉嫌性交易仲介、贪污、教唆特殊暴力等9项罪名被判处有期徒刑1年零6个月。 胜利本人倒是没碰任何违禁品，但他的夜店却在调查中牵扯到毒品，若说他对此毫不知情，可信度那就太低了。



BIGBANG是很多人青春时期的回忆，如今5个成员中有4个「问题人物」，有3人还是涉毒，只剩下早婚的太阳老老实实，这样的结局真的令人感到遗憾。



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