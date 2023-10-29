韩国无线台电视剧快被逼入死角！因缺制作费大刀砍掉多个编成，水木剧、金土剧快成历史了

随著OTT电视剧的崛起，无线台电视剧遭到重创。

《MOVING 异能》、《鱿鱼游戏》等韩剧在全球范围内受到人们的喜爱的同时，不少无线台目前都暂停了剧集的制作，并在相关时段开始播放综艺节目、纪录片等节目。



目前，KBS电视台在周三和周四不播放剧集，只播放日日剧、月火剧（周一周二播出的电视剧）和周末剧集。 MBC也将水木剧集（周三周四播出电视剧）缩减成周三剧。 而SBS则只在周四和周五、周六放剧集。与过去同时段播放月火剧、水木剧、周末剧、日日剧和晨间剧的情况大不同，十分萧条。据业内人士称目前还有很多电视剧的接档剧都确定不了，换句话说根本没有那么多作品能够接档播出。



近年来，尽管韩剧在海外备受喜爱，但无法缓解无线台的困境。 各大无线台减少剧集制作的根本原因是比起投入的高昂成本，电视剧收视率却走低，无法盈利。目前播出的剧集的收视率几乎都很惨澹，停留在了个位数。

随著OTT市场的扩大，电视台之间的竞争转变为与OTT的竞争，业绩逐渐下滑。 OTT系列剧的制作成本相当高，也愿意挑战无线台作品中难以见到的新颖题材，带来了强烈的新鲜感。因此，在与OTT的竞争中，无线台逐渐逐渐失去了竞争力。



业内人士还透露，电视上播出的剧集受审查的限制，吸烟、饮酒、暴力、粗言秽语等表现并不容易，但在OTT上自由度更高，因此观众们也更容易入戏。

此外，由於电视台削减制作预算、财务恶化等原因，节目安排逐渐减少，观众可观看的内容骤减，於是也趋向於转向OTT平台。

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