人气漫改剧《白昼之月》介绍与看点！金永大&表艺珍一人分饰两角，前世今生虐恋纠葛别错过

NAVER高达9.9分网路人气漫画《白昼之月》漫改剧即将来袭！由《流星》金永大搭档《模范的士》表艺珍，要谱出一段具奇幻、悬疑元素的虐恋。

9.9分NAVER人气网漫改编

《白昼之月》（曾译《白天升起的月亮》）改编自NAVER高人气网漫，简单来说，剧情讲述一个时间永远静止的男人与一个不断转世的女人，穿梭於现代与古代间的奇幻爱情故事。



原著漫画口碑相当佳，於NAVER网站评分高达9.9分，曾找来Gummy、B1A4灿多、K.Will、黄致列等歌手献唱，部分OST还是特别翻唱自经典古装剧《九家之书》及《拥抱太阳的月亮》，就知道平台多看重《白昼之月》了吧？



金永大与表艺珍一人分饰两角

故事往返於现代与古代……现代的故事从平凡女大学生「姜英花」的暗恋开始说起，她单恋著邻居朋友韩敏午的弟弟「韩俊午」，韩俊午某天发生事故过世后奇迹苏醒；古代则讲述三国时代征伐伽倻的新罗贵族「道河」，和伽倻将军的女儿「韩丽塔」之间的爱情纠葛。



金永大与表艺珍均一人分饰两角。金永大饰演现代里不懂事的大韩民国顶级明星「韩俊午」，还要饰演三国时代大气凛然的新罗贵族「道河」。现代的韩俊午虽然是名被视为是「国民男友」的大明星，但实际上很自卑，因为遭遇车祸被道河的灵魂附身，性格大变。



表艺珍在现代饰演消防救援队出身的保镳「姜英花」，古代则饰演大伽倻贵族「韩丽塔」。姜映花曾被称作是「奇迹消防员」，在和韩俊午拍摄公益广告的那天，在车祸中抢救了他的命，还成为他的个人保镳，人生自此颠覆。



虐恋预警！

预告直接明了的阐述故事开端，道河遭到恋人韩丽塔所弑，他的时间自此静止成了千年纠缠著韩丽塔的地缚灵，一直找寻著机会复仇。道河附身到了韩俊午身上，刻意把姜英花放在身边，有了更进一步机会下手，但姜英花却被一股力量守护著？姜英花自认救了韩俊午，但韩俊午（实是道河）却想方设法杀掉姜英花，这剪不断理还乱的情爱纠葛，喜欢虐恋的观众可别错过了！



金永大又披古装还要再演大明星

金永大从《意外发现的一天》（偶然发现的一天）「吴南柱」与《The Penthouse》系列「朱硕勋」开启知名度，后来在《流星》扮演傲娇大明星，在《禁婚令》披上衮龙袍服饰演的王也是演傲娇类型，不过在《白昼之月》可要摇身一变了。



在《白昼之月》里，金永大将变身成气度不凡的新罗贵族「道河」，虽然是再演古装剧但时代放到更早的三国，而他附身到现代的大明星「韩俊午」身上，古代与现代的碰撞又会是什么样子呢？令人期待！



《模范的士》表艺珍熬出头

表艺珍自《三流之路》饰演小三就一炮而红，不过长久以来不是演配角就是第二女主角，只有在日日剧《即使恨也爱你》当过第一女主角。近年她再以《模范的士》（模范计程车）系列获得高度关注，总算能以《白昼之月》担纲迷你剧第一女主角。



好奇金永大与表艺珍如何诠释纠葛千年的爱恋？Viu Original原创古装爱情剧《白昼之月》就在11月1日起逢星期三、四晚间在‎「黄Viu」上架。



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