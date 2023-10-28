拍摄《一日三餐：美国篇》想带上谁？李瑞镇：首先是郑有美、玉泽演也OK、金光奎「绝对不行」

此前公开的《李瑞镇的纽约纽约2》中，罗䁐锡PD和李佑汀编剧表示，带著李瑞镇在美国拍摄《一日三餐》是他们最后的目标。

李瑞镇听到就笑说：「为什么一定要带著我啊？没有别的人了吗？」罗PD提议拍个《一日三餐：水芹篇》并开始说出自己的计划，他说：「只要是农场，即使不是那么大规模，就开始拍一两季，自己做东西吃、在那里种些东西，然后在前面开个小食堂。」



李佑汀编剧又问李瑞镇：「如果真的拍的话？会带谁去啊？ 旁边两个人中？得带上擅长农活的人、会开车的人、擅长说英文的人。」李瑞镇就说首先得带上郑有美。听到李瑞镇的话，罗PD笑著说：「竟然说不管怎样得先把郑有美带上，哇～」



李佑汀编剧又继续问：「那需要宇植吗？」李瑞镇回答说：「宇植...啊哈...这个又和《一日三餐》不一样啊。」叹了口气！之后又问那金光奎怎样？李瑞镇激动表示：「带那个哥哥来美国，无论在任何方面都没有帮助，那个哥哥连一句英语都不会说。」

金大柱编剧表示想到一名能手～玉泽演！李瑞镇听到满意地说：「哦～泽演很有用啊！他不是也很擅长英文嘛？」美大一开始还囔囔的说为什么要带著他，但不知不觉间却过分投入挑选人才，真的让人期待会有《一日三餐：美国篇》啊 XD



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