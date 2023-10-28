好想和他们接吻啊！韩剧里的4大「吻戏达人」，一个比一个人让人沦陷

其实影视剧中的吻戏还蛮考验演员的演技的（笑）！

韩剧迷们应该都知道「第8集定律」吧，往往在第8集中男、女主角就会迎来第一次热吻，推动感情和剧情的发展，而这一场吻戏往往也是剧情高潮所在。说到吻戏，就不能不提这些男演员，号称「吻戏达人」。

池昌旭

凭藉《奇怪的搭档》、《Healer》、《The K2》等剧圈粉无数的池昌旭，不仅动作戏帅到爆，吻戏更让观众们看得面红耳赤心痒痒，尤其是池昌旭在《The K2》中与润娥的kiss戏更是超经典！

내가 지창욱 키스할 때 뒤통수 감싸는 손에 처돌아서 지금 이러고 있는거지 pic.twitter.com/UM0AzS8sKO — 수리 (@SR7____5) October 20, 2019

朴叙俊

Wuli朴叙俊也是被网友们提名超会吻的一位！《金秘书为何那样》中抱著朴敏英的贴强吻，《三流之路》中和金智媛的「捧头吻」、「搂腰吻」超级撩人，吻技十分高超！

徐仁国

从柔情的蜻蜓点水式走向干柴加烈火式的激情拥吻，kiss的递进式演绎没人能比得过徐仁国！难怪一度被网友们评为「最会接吻冠军」。

대한민국 헌법 제 1조 1항

서인국은 키스를 해야한다 pic.twitter.com/ktT8V7tgFn — 취향 (@loverdramas) June 1, 2021

서인국 키스 왜잘함 왤케 잘함 아침부터 이유없이 빡침 pic.twitter.com/Nr4Z7aQSDR — 제이(@J_be_1030) July 16, 2021

孔刘

孔刘的魅力会让所有年龄段的女性全部都沦陷。 经常连台词都没有，单靠眼神交流，能感觉到他眼角眉梢都是爱意绵绵的温情。无论是深吻还是蜻蜓点水式的kiss，都满藏柔情蜜意！

남과여 사우나 키스신..

버석하고 습기찬 키스신 미침..

공유 전도연 키스장인들의 텐션이 장난 아님 pic.twitter.com/49wjGmCXyT — 므융 (@772_0805) April 7, 2023

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻