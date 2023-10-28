好想和他们接吻啊！韩剧里的4大「吻戏达人」，一个比一个人让人沦陷
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好想和他们接吻啊！韩剧里的4大「吻戏达人」，一个比一个人让人沦陷

韩剧   2023年10月28日   星期六08:45   Tracy  

（封面图源：IG@seo_cccc、@bn_sj2013、@gongyoo_official、@jichangwook）

其实影视剧中的吻戏还蛮考验演员的演技的（笑）！

韩剧迷们应该都知道「第8集定律」吧，往往在第8集中男、女主角就会迎来第一次热吻，推动感情和剧情的发展，而这一场吻戏往往也是剧情高潮所在。说到吻戏，就不能不提这些男演员，号称「吻戏达人」。

池昌旭
凭藉《奇怪的搭档》、《Healer》、《The K2》等剧圈粉无数的池昌旭，不仅动作戏帅到爆，吻戏更让观众们看得面红耳赤心痒痒，尤其是池昌旭在《The K2》中与润娥的kiss戏更是超经典！

朴叙俊
Wuli朴叙俊也是被网友们提名超会吻的一位！《金秘书为何那样》中抱著朴敏英的贴强吻，《三流之路》中和金智媛的「捧头吻」、「搂腰吻」超级撩人，吻技十分高超！

徐仁国
从柔情的蜻蜓点水式走向干柴加烈火式的激情拥吻，kiss的递进式演绎没人能比得过徐仁国！难怪一度被网友们评为「最会接吻冠军」。

孔刘
孔刘的魅力会让所有年龄段的女性全部都沦陷。 经常连台词都没有，单靠眼神交流，能感觉到他眼角眉梢都是爱意绵绵的温情。无论是深吻还是蜻蜓点水式的kiss，都满藏柔情蜜意！

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