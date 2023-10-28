好想和他们接吻啊！韩剧里的4大「吻戏达人」，一个比一个人让人沦陷

其实影视剧中的吻戏还蛮考验演员的演技的（笑）！
韩剧迷们应该都知道「第8集定律」吧，往往在第8集中男、女主角就会迎来第一次热吻，推动感情和剧情的发展，而这一场吻戏往往也是剧情高潮所在。说到吻戏，就不能不提这些男演员，号称「吻戏达人」。
池昌旭
凭藉《奇怪的搭档》、《Healer》、《The K2》等剧圈粉无数的池昌旭，不仅动作戏帅到爆，吻戏更让观众们看得面红耳赤心痒痒，尤其是池昌旭在《The K2》中与润娥的kiss戏更是超经典！
내가 지창욱 키스할 때 뒤통수 감싸는 손에 처돌아서 지금 이러고 있는거지 pic.twitter.com/UM0AzS8sKO— 수리 (@SR7____5) October 20, 2019
키스 #지창욱#남지현#수상한 파트너 pic.twitter.com/B2f47CUMdH— vanessa (@thiswaycome) October 1, 2018
윤아 지창욱 키스씬 gif - https://t.co/QpaxmNZuhh pic.twitter.com/HpVO0XZhrN— 김다해 (@f9464156419) April 7, 2018
朴叙俊
Wuli朴叙俊也是被网友们提名超会吻的一位！《金秘书为何那样》中抱著朴敏英的贴强吻，《三流之路》中和金智媛的「捧头吻」、「搂腰吻」超级撩人，吻技十分高超！
13화 ㅅ...세번째..키스씬ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ 나죽네ㅠㅠ죽어ㅠㅠㅠ#박서준 #박민영 #김비서가왜그럴까 pic.twitter.com/KXYW7BJTHz— ㆍʜᴇᴇᴢʀᴏʟʏㆍ (@HEEZROLY) July 18, 2018
와우~~~ pic.twitter.com/GNN3HQrAme— francetracny (@francetracny) October 26, 2023
徐仁国
从柔情的蜻蜓点水式走向干柴加烈火式的激情拥吻，kiss的递进式演绎没人能比得过徐仁国！难怪一度被网友们评为「最会接吻冠军」。
대한민국 헌법 제 1조 1항— 취향 (@loverdramas) June 1, 2021
서인국은 키스를 해야한다 pic.twitter.com/ktT8V7tgFn
서인국 키스 왜잘함 왤케 잘함 아침부터 이유없이 빡침 pic.twitter.com/Nr4Z7aQSDR— 제이(@J_be_1030) July 16, 2021
孔刘
孔刘的魅力会让所有年龄段的女性全部都沦陷。 经常连台词都没有，单靠眼神交流，能感觉到他眼角眉梢都是爱意绵绵的温情。无论是深吻还是蜻蜓点水式的kiss，都满藏柔情蜜意！
#도깨비 E13 #공유 #김고은 #신탁— вell ғor yoo (@bellforyoo) January 13, 2017
ㄹㅇ키스장인. . . . https://t.co/njze0lIdkG pic.twitter.com/puPoeF1Vs7
남과여 사우나 키스신..— 므융 (@772_0805) April 7, 2023
버석하고 습기찬 키스신 미침..
공유 전도연 키스장인들의 텐션이 장난 아님 pic.twitter.com/49wjGmCXyT
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