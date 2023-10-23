【韩网热帖】CHEN婚礼上播放了这首歌之后冲上「实时趋势」的原因！粉丝气炸：你怎么敢

EXO成员Chen在登记结婚3年之后，和妻子补办了婚礼。

10月22日，Chen和妻子在首尔某酒店内补办了婚礼，包括正在作为社会勤务要员服役中的Kai在内的所有EXO成员均出现在在了婚礼上，场面十分隆重。



두딸 아빠 엑소 첸 3년만에 정식 결혼식 엑소 멤버 전원 참석

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시그니엘 나비소녀 결혼식장https://t.co/CYYzeaxOBO — 0_1 (@ii012312) October 23, 2023

오늘 결혼식 한 엑소 첸

시그니엘에서 했고 엑소 멤버들 다 참석했다고 함 pic.twitter.com/DB7TW5tOsd — (@theuniqu1_) October 22, 2023

仪式结束后，婚礼上使用的歌曲火速登上「实时趋势」，引来无数网友的围观和讨论。 Chen的婚礼上播放了《蝴蝶少女》这首歌曲，而这首歌和《彼得潘》、《你的世界》对EXO的粉丝们有著重要意义，尤其是《蝴蝶少女》称得上是「Fan Song」，因此不少粉丝认为Chen在婚礼上播放《蝴蝶少女》根本就是不把粉丝放在眼中，何况从他公开妻子怀孕要结婚开始就从未被大部份粉丝接受过，骂他「完全不考虑团队」。



相关贴文已经引爆网友热议：

1. 我管你办不办婚礼，但你放《蝴蝶少女》我就很恼火

2. 这三首歌本来就是「fan song」，你到底脑子里装的什么，完全脱离了常识，你不如说是10月的奇迹去播放《12月的奇迹》

3. 你是怎么想的？ 居然敢放《蝴蝶少女》，粉丝对你来说算什么，对你曾经爱过的这群人，你这么无礼的吗？

4. 让你别碰《蝴蝶少女》，到底有没有良心

5. 如果这都不叫欺骗粉丝的话，什么叫欺骗？ 粉丝已经不是他的钱包了，听到祝歌的那个瞬间我以为耳朵出现了问题，完全就是被抽了后脑勺的感觉，他听著这首歌的时候到底是什么心情，我的回忆全都崩塌了，好难过

6. 你应该对剩下的粉丝更好才对，现在是让大家都离开你吗

7. 我觉得他就是故意的，一直都是

8. 到了这个地步，我只觉得他是在欺骗粉丝，只有粉丝内心胶著

9. 这不是欺骗还是什么？ 你只把粉丝当称atm吧

10. 怎么还不滚出团队，气死我了

11. 看来他脑子空空

12. 我不知道他对粉丝和EXO抱著怎样的想法，反正是完全不尊重粉丝，一看就是个想怎么就怎样，只要自己开心就好的性格

13. 连不是粉丝的我都知道这首歌，疯了

14. 这都不退队？

15. 从他老婆未婚先孕开始，我就觉得他很恶心，无话可说

16. 这和粉丝闹了多少年了，已经厌倦了

17. 他的行为和李晟敏有什么区别？

18. 这可是连中文版都有的「fan song」啊

原文：https://theqoo.net/hot/2973425436?filter_mode=normal&page=2

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