CHEN终於补办婚礼，绝美婚纱照曝光！EXO全员出席，连在服役的KAI也到场祝贺

22日，EXO成员CHEN（金钟大）在首尔某酒店与非艺人妻子举行了婚礼。

虽然婚礼是非公开仪式，但现场照片也从宾客的 SNS 上传出，吸引人们的视线。据悉，EXO 全体成员都出席婚礼，D.O.、伯贤、Xiumin、KAI 等人的照片在网路上公开，而 KAI 虽然正在服役，但依然坚持参加婚礼，展现了义气。

오늘 결혼식 한 엑소 첸

시그니엘에서 했고 엑소 멤버들 다 참석했다고 함 pic.twitter.com/DB7TW5tOsd — (@theuniqu1_) October 22, 2023

今年8月所属公司SM娱乐曾表示：「CHEN 因故未能举行的婚礼将於10月举行。」CHEN 在2020年1月宣布女友怀孕和要结婚的消息，令人震惊。当时 CHEN 通过亲笔信说：「有我了想要共度一生的女友。在这期间，有份祝福降临到我的身边。」同年4月第一个女儿出生，在服兵役的2022年1月在他服役期间，第二个女儿出生，成爲两个孩子的父亲。



另一方面，EXO 在7月发行了第七张正规专辑《EXIST》后，成员们也积极进行个人活动。 CHEN 在日本发行首张迷你专辑《Polaris》，并以名古屋演出爲开端，陆续在横滨、大阪、冈山、北九州等日本5个城市共举行8次《CHEN JAPAN TOUR 2023 - Polaris -》。



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