《Running Man》池锡辰又「日常装熟」！不知李准演员出身，说错话「要向MBLAQ粉丝道歉」

上周播出的《Running Man》邀请《7人的逃脱》三名主演严基俊、尹钟焄与李准，开场「王鼻子」池锡辰「日常装熟」又闹笑话！
首先，池锡辰见严基俊很激动的说：「看了严基俊，我骂了很久呢！」严基俊默默的向旁边尹钟焄说：「我还没在剧里出现……」池锡辰瞬间出糗，装熟被当场揭穿！池锡辰连人家是演好人都不知道，只好当众道歉：「是我轻率了……」
最好笑的是，池锡辰说李准「现在真的是演员了」，哈哈补充「他本来就是演员出道的」，池锡辰反驳哈哈：「唉呀，他哪是作为演员出道的？」结果被李准本人纠正：「我是演员出道的。」
「真奇怪，不是MBLAQ吗……」池锡辰马上被全场抨击，众人你一言我一语「拍了《忍者刺客》！」、「他可是好莱坞演员啊！」、「Rain童年角色啊！」，池锡辰再次道歉结果又说错话：「我向MBLAQ的粉丝们道歉……」李准马上阻止他：「我退出MBLAQ很久了。」池锡辰狂出包笑翻观众啊！
不过大家说的不算完全正确（李准自己也忘记！？），严格来说李准的出道作应是2008年MBC情境喜剧《他来了》，他隔年10月以偶像歌手MBLAQ出道，而电影《忍者刺客》（Ninja Assassin）是11月才上映的。2014年李准便不再续约，走完MBLAQ后专心演员之路，在《听到传闻》、《宁静海》、《红丹心》等戏剧作品都有好表现。
▼快来看《Running Man》池锡辰狂出包片段（已定位0:38）
池锡辰开场作为被冠上「污辱罪」啊，其他人还以为是「轻举妄动罪」呢！制作组给的理由是「一句『哪是演员出道啊』带给他人污辱感，完全不是他自以为的「假装看过严基俊的戏」，搞错方向让大家笑翻，李准这名受害者也被逗乐XDD
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