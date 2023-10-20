刚获TMA大赏男团SEVENTEEN即将回归之际！队长S.COUPS因伤确定不参加团体打歌活动：真的太遗憾了

好好养伤确实重要，粉丝们感到难过之余，更希望S.COUPS早日康复！

人气男团 SEVENTEEN 预计在10月23日带著迷你11辑《SEVETEENTH HEAVEN》回归乐坛，可惜的是队长S.COUPS无法参加这次的宣传活动。





S.COUPS在八月时膝盖受伤，被诊断为左侧膝关节前方十字韧带受损，进行了手术与相关治疗。公司表示虽然本人有想要参与行程的强烈意志，但还是希望艺人以恢复健康为优先，所以确定不参与新专辑的行程，希望粉丝们可以谅解。



对此消息，粉丝们感到非常遗憾，但同时也希望S.COUPS能快快好起来。九月初，S.COUPS甚至坐著轮椅搭飞机到日本，只为了到场支持团员们的演出。



【完整公告】

大家好，这里是PLEDIS Entertainment。

以下是SEVENTEEN成员S.COUPS迷你11辑活动相关公告。

8月末，S.COUPS因左侧膝关节前方十字韧带受到损伤，接受了前方十字韧带重建手术和前外侧韧带重建手术，目前正专注於治疗和复健。

在最近的医院治疗过程中，医生诊断：鉴於S.COUPS接受较大手术仅约两个月，现在正处於康复阶段，受伤部位还很脆弱。 此外，目前正是复健治疗中格外重要的时期。 因此，对可能会造成身体损伤的活动表示担忧。

虽然艺人想要参与行程的意志格外强烈，但我司认为应将艺人的健康置於首位，专注於恢复和复健。 因此，S.COUPS暂时很难参与包括SEVENTEEN迷你11辑《SEVENTEENTH HEAVEN》相关行程在内的大部分官方活动，希望各位粉丝给予谅解。

我司将尽力协助S.COUPS尽快康复，以健康的面貌与各位粉丝相见。

谢谢。

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