韩大咖男星涉嫌吸毒丑闻有「刘亚仁级别」网友化身福尔摩斯：李善均、李炳宪皆被怀疑

韩国L姓顶级演员因涉嫌吸毒接受调查。

19日，仁川警察厅毒品犯罪调查队正在对40多岁的顶级电影男演员L某和其他8人进行调查，他们涉嫌违反毒品管理法的指控。 除了L某之外，这8人中包括了演员志愿生、娱乐场所经理和员工。

因为L姓开头的名字很常见（Lee/李），韩国一众顶流男演员都遭到了网友们的怀疑。 L某的经纪公司，对方只称：「正在核实中。」据韩媒报导，L某於2001年以MBC情景喜剧作品出道，之后在电视剧和电影中推出了多部热门作品。 他在每部作品中都取得了超过平均水准的成绩，受到了大众的喜爱。 由於他拥有模范形象，L某的毒品丑闻被揭发后更加令人震惊。目前，L某的待播、待拍作品有4部。 有两部为正在准备上映的电影，还有本月开始拍摄的电视剧。 甚至连即将开拍的OTT系列作品也都处於紧急状态。



韩流盛行的当下，韩国顶级明星的吸毒丑闻不仅在本土引发热议，同时也在华语圈炸开锅，因韩媒报导并未提及真名，网友们对L某身份猜测纷纷，根据媒体给出的蛛丝马迹探讨L某到底是谁。 有华语圈的网友根据40代顶级电影男演员、刘亚仁级别、2001年情景喜剧出道这三条线索推定L某为李善均，2001年他出演了MBC每周情景喜剧《恋人们》，正式出道。2007年主演了偶像悬疑电视剧《白色巨塔》，因此获得第43届韩国百想艺术大赏电视类奖项最佳新人男演员提名。 2009年，因主演爱情电影《坡州》而获得第11届 西班牙拉斯帕玛斯国际电影节最佳男主角。 近几年李善均的事业风生水起，陆续主演了《我的大叔》、《检察官内传》等多部电视剧，戏份极重的电影《寄生上流》也在奥斯卡上也留下了名字。



韩媒并未像华语圈论坛那样直接大剌剌曝光李善均的名字，TV DAILY在报导L某相关资讯时，除了提及刘亚仁之外，还公开了一张他和李炳宪新作《胜负》 的剧照，由此引发了L某可能是李炳宪的猜测，不过很快就有网友推翻这一言论，虽然他年龄和咖位都符合，但早在1991年就作为KBS电视台演员培训班成员出道，并与1995年参演了第一部电影。



除此之外，网友们还议论纷纷，表示：「只要不是李钟硕、李敏镐、李准基、李洙赫、李栋旭，其他无所谓」、「2001年出道+多部男主，已经非常指向李善均了」、「千万别是李善均啊，我每年都要看一遍我的大叔来著」、「到现在也没看到新闻报导说不是李善均，完了」、「 从昨天开始就议论纷纷了，大家猜测的那位到现在都没发反驳的声明，估计差不多确定了」、「我还蛮喜欢他的，希望是误会」、「一大群人猜测是某位男明星的，媒体都没公开，你们倒是很肯定地说是他了」、「看到经纪公司就知道确实被调查了，不然肯定会否认」、「是不是低音很有魅力的那位」、「 希望不是我心里想的那个他，求求你了」、「他老婆也是明星，他居然和演员志愿生一起去风月场所」等。

Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻