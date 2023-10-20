剛獲TMA大賞男團SEVENTEEN即將回歸之際！隊長S.COUPS因傷確定不參加團體打歌活動：真的太遺憾了

好好養傷確實重要，粉絲們感到難過之餘，更希望S.COUPS早日康復！

人氣男團 SEVENTEEN 預計在10月23日帶著迷你11輯《SEVETEENTH HEAVEN》回歸樂壇，可惜的是隊長S.COUPS無法參加這次的宣傳活動。





S.COUPS在八月時膝蓋受傷，被診斷為左側膝關節前方十字韌帶受損，進行了手術與相關治療。公司表示雖然本人有想要參與行程的強烈意志，但還是希望藝人以恢復健康為優先，所以確定不參與新專輯的行程，希望粉絲們可以諒解。



對此消息，粉絲們感到非常遺憾，但同時也希望S.COUPS能快快好起來。九月初，S.COUPS甚至坐著輪椅搭飛機到日本，只為了到場支持團員們的演出。



【完整公告】

大家好，這裡是PLEDIS Entertainment。

以下是SEVENTEEN成員S.COUPS迷你11輯活動相關公告。

8月末，S.COUPS因左側膝關節前方十字韌帶受到損傷，接受了前方十字韌帶重建手術和前外側韌帶重建手術，目前正專注於治療和復健。

在最近的醫院治療過程中，醫生診斷：鑑於S.COUPS接受較大手術僅約兩個月，現在正處於康復階段，受傷部位還很脆弱。 此外，目前正是復健治療中格外重要的時期。 因此，對可能會造成身體損傷的活動表示擔憂。

雖然藝人想要參與行程的意志格外強烈，但我司認為應將藝人的健康置於首位，專注於恢復和復健。 因此，S.COUPS暫時很難參與包括SEVENTEEN迷你11輯《SEVENTEENTH HEAVEN》相關行程在內的大部分官方活動，希望各位粉絲給予諒解。

我司將盡力協助S.COUPS盡快康復，以健康的面貌與各位粉絲相見。

謝謝。

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