人氣男團SEVENTEEN回歸倒數三天！新歌〈音樂之神〉MV預告公開，最後一幕疑似是舞蹈動作的劇透
廣告

人氣男團SEVENTEEN回歸倒數三天！新歌〈音樂之神〉MV預告公開，最後一幕疑似是舞蹈動作的劇透

KPOP   2023年10月20日   星期五11:26   Mico  

SEVENTEEN（封面圖源：youtube@HYBE LABELS）

大家是不是也很期待這次 SEVENTEEN 的新歌回歸呢？光是歌名就讓人特別吃驚了！

男團SEVENTEEN公開了迷你11輯《SEVETEENTH HEAVEN》的主打歌〈音樂之神〉（God of Music）預告，揭開這首歌的神秘面紗，也大大提升了期待感。
SEVENTEEN（圖源：youtube@HYBE LABELS）

影片以「MUSIC NOT FOUND（查無音樂）」開頭，彷彿在尋找音樂般的劈啪聲之後，在沒有音樂的世界裡，汽車駛過的聲音、風聲、鳥鳴聲、機器聲等等一一流淌出來，每種世上的聲音彷彿都能夠令人著迷。

成員們一一登場，也令大眾更加期待他們完整的MV語歌曲會呈現出怎樣的故事。
SEVENTEEN（圖源：youtube@HYBE LABELS）

最後一幕有粉絲猜測疑似是舞蹈動作的劇透（手勢？），並與之前的熱門歌曲有著關聯。
SEVENTEEN（圖源：youtube@HYBE LABELS）

〈音樂之神〉是一首以靈魂放克（funk）為基調的歌曲，強調歡快的合成器和銅管聲音的和諧，特別呈現出像“節日”一樣的風格，讓人感受到SEVENTEEN所釋放出的幸福能量，用放克的節奏令人留下深刻印象。
（圖源：FB@SEVENTEEN）

而這張新專輯早先在國內外的預售量已超過467萬張，再度打破自己新高紀錄，待未來公開完整數據後，總銷量有望在KPOP史上留下新紀錄。
（圖源：FB@SEVENTEEN）

遺憾的是...官方在昨晚宣佈隊長S.COUPS因傷確定不參加團體打歌活動
（圖源：FB@SEVENTEEN）

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

廣告
相關新聞
留言/評論
主頁 » KPOP » 人氣男團SEVENTEEN回歸倒數三天！新歌〈音樂之神〉MV預告公開，最後一幕疑似是舞蹈動作的劇透
© 2023 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手