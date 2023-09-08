SEVENTEEN東京演唱會13人全到齊！珉奎努力2天成功bobo夫勝寬，S.COUPS文字深情告白：「你們是我的驕傲」

SEVENTEEN本月6日和7日順利舉辦出道後首次日本巨蛋巡演《SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' TO JAPAN》，兩天與10萬名粉絲共度難忘時光，不僅夫勝寬重啟活動回歸，因傷無法登台的隊長S.COUPS也到場為大家加油。

S.COUPS坐著輪椅搭飛機來到日本，在觀眾席和克拉們一起欣賞SEVENTEEN演出，還大呼SEVENTEEN口號「Say the name」，聲音超有穿透力！



와 에스쿱스 9년동안 리더 짬바 봐라

돔 3층에서 쎄더넴 소리치는데 그게 들리네

22초 pic.twitter.com/4STMhMskWy — 구청 (@coup_jung) September 6, 2023

在記事本寫下文字向成員與粉絲表達真心：「我們成員們真的最棒了，你們是我的驕傲，一直很感謝」「to克拉：感謝你們追隨我們的夢想」。 最後「補刀」表示「ments（talk時間）太長了」，還做一個切斷的手勢，讓大家笑翻XD



도쿄행부터 부끄러워하지만 객석에서 세더넴

스케치북 편지까지

이모든게 에스쿱스라는 남자를 잘 설명해준다고 생각합니다... pic.twitter.com/JkrKsQjRX2 — (@EgG_8_8) September 7, 2023

最後更坐著輪椅上臺和大家一起演唱《Very Nice》，雖然左腿打了石膏不能移動，上半身還是要和大家一起嗨~



캐럿들아 멤버들아...

에스쿱스 진짜 세븐틴 밖에 없는 사람이다pic.twitter.com/MJT0BYV0mx — 구청 (@coup_jung) September 7, 2023

하 역시 세븐틴 총괄리더 세더넴은 에스쿱스 아니면 안되는거였음

pic.twitter.com/XJh7q7Yl3E — 마이부 (@my__B00_) September 7, 2023

此外，一度暫停活動專心休養的夫勝寬也在6日回歸舞台正式重啟活動，表示：「真的很想念大家，今天會努力的！」



而隊友珉奎之前就在Weverse宣佈要bobo勝寬的臉頰，第一天因勝寬反應太快而失敗，第二天終於成功XD



接下來SEVENTEEN將於11月底至12月中旬陸續在日本多個城市繼續巨蛋巡演，不過今天在機場已經被羅PD「抓走」，見縫插針地去錄製《花樣青春》啦！雖然S.COUPS不參與錄製且已回到韓國，但還是期待他能短暫出演一下，具體就等節目公開吧~



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞