SEVENTEEN東京演唱會13人全到齊！珉奎努力2天成功bobo夫勝寬，S.COUPS文字深情告白：「你們是我的驕傲」
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SEVENTEEN東京演唱會13人全到齊！珉奎努力2天成功bobo夫勝寬，S.COUPS文字深情告白：「你們是我的驕傲」

KPOP   2023年9月8日   星期五16:30   Sani  

（封面圖源：X@pledis_17jp、1004lover__、boobinoo截圖）

SEVENTEEN本月6日和7日順利舉辦出道後首次日本巨蛋巡演《SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' TO JAPAN》，兩天與10萬名粉絲共度難忘時光，不僅夫勝寬重啟活動回歸，因傷無法登台的隊長S.COUPS也到場為大家加油。

（圖源：PLEDIS）

S.COUPS坐著輪椅搭飛機來到日本，在觀眾席和克拉們一起欣賞SEVENTEEN演出，還大呼SEVENTEEN口號「Say the name」，聲音超有穿透力！

在記事本寫下文字向成員與粉絲表達真心：「我們成員們真的最棒了，你們是我的驕傲，一直很感謝」「to克拉：感謝你們追隨我們的夢想」。 最後「補刀」表示「ments（talk時間）太長了」，還做一個切斷的手勢，讓大家笑翻XD

最後更坐著輪椅上臺和大家一起演唱《Very Nice》，雖然左腿打了石膏不能移動，上半身還是要和大家一起嗨~

此外，一度暫停活動專心休養的夫勝寬也在6日回歸舞台正式重啟活動，表示：「真的很想念大家，今天會努力的！」

而隊友珉奎之前就在Weverse宣佈要bobo勝寬的臉頰，第一天因勝寬反應太快而失敗，第二天終於成功XD

接下來SEVENTEEN將於11月底至12月中旬陸續在日本多個城市繼續巨蛋巡演，不過今天在機場已經被羅PD「抓走」，見縫插針地去錄製《花樣青春》啦！雖然S.COUPS不參與錄製且已回到韓國，但還是期待他能短暫出演一下，具體就等節目公開吧~

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