【快訊】SEVENTEEN隊長S.COUPS膝蓋韌帶受傷暫停活動！日本巨蛋演唱會行程恐受影響

SEVENTEEN 隊長 S.COUPS 近日拍攝節目時左膝關節前方十字韌帶破裂，暫停活動。

據Pledis娛樂，S.COUPS 本月10日為拍攝節目進行球類運動時，著陸過程中左側膝蓋受傷，隨後立即送往醫院接受 MRI 等精密檢查，結果被診斷為左膝關節前方十字韌帶破裂，需要治療和手術。

目前藝人正在遵醫囑接受術前必須的醫療處理，會盡快接受手術。 短時間內 S.COUPS 難以參加公開活動，會專心接受手術、通過復健進行恢復。



Pledis娛樂稱 S.COUPS 非常強烈地希望參加所有行程，但公司將醫生意見和藝人的恢復放在第一位，會對接下來的活動進行彈性安排：「公司會盡全力讓S.Coups盡早以健康的模樣與粉絲見面。」



此外，SEVENTEEN 即將在日本舉辦巨蛋巡演《'FOLLOW' TO JAPAN》，包括9月6至7日於日本東京巨蛋，11月23至24日在西武巨蛋，11月30日及12月2日、3日在名古屋巨蛋 ，12月7日及9日、10日在大阪京瓷巨蛋，12月16及17日在福岡PayPay巨蛋與當地歌迷見面。

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