MAMAMOO+颂乐玟星柔情版「想见你」征服台粉〜全场靠提词机说出长长中文句子太感动！

MAMAMOO+两位成员颂乐与玟星在10月22日来台举办粉丝见面会，从下午唱到晚上连续两场，全场Moo Moo们座无虚席，共吸引了6000名粉丝们到场，除了精彩舞台表演更有游戏互动环节，让粉丝们度过难忘时光。





因为本次的主题是Two Rabbits双兔传奇，从一开场布景的设置，到击鼓者剪影以及穿著中国风的舞者手持丝扇登场，接下来颂乐与玟星穿著粉色帅气军装登场，玟星露出小蛮腰，颂乐则是露出招牌美腿，两人连续带来两首热舞完美演出，为演出掀起序幕。



颂乐与玟星表示，每一次举办巡回演唱会时，绝对不会忘记台湾这个地点，两人也很高兴又再度来台，昨日更是到夜市体验了许多游戏与美食，颂乐与玟星更是希望用中文与台下粉丝们互动，因此靠著提词机来说出许多问候以及可爱的中文句，譬如「只要让Moo Moo们开心，我们也开心〜」「要开始了唷！」「希望今天大家一起享So Yo〜」让粉丝感到又趣味又感动。





颂乐与玟星除了带来各自的SOLO舞台以外，也带来精彩的舞曲串烧，大跳BTS柾国的「Seven」，以及大家耳熟能详的(G)I-DLE「Queencard」，New Jeans的「Super Shy」，IVE的「I AM」等等，让原本的歌曲多了一种不同魅力。两人更是选唱了中文歌曲「想见你想见你想见你」，让粉丝们听见不同的温柔版本。



不仅唱中文歌，两人还搞笑模仿起《想见你》的动人名台词，玟星用中文说著：「我答应你，我绝对不会忘记你」接著由颂乐回应：「不管用什么方式，最后我一定会找到你」，非常长的中文句子难度相当高，两人还搭配超入戏表情，逗得粉丝们超级开心。粉丝们的应援也让颂乐与玟星不断说出「感动到哭哭了！」两人也觉得与粉丝相聚的时光总是非常幸福，也表示不会让大家等待太久，会尽快再与大家相见。





在最后即将演唱新歌的段落，颂乐依旧认真用中文说出：「现在只剩下最后一个舞台了，只能在这个巡回可以看到的特别演出」，「这首歌的应援法大家有看过吗？要不要一起练习一下？」接著便指挥大家一起来进行一次这首歌的应援，称赞大家「好棒棒」！也让大家呈现出相当完美的全场应援〜最后颂乐与玟星更在安可时，带来一连串MAMAMOO的精采组曲，为演出画下完美句点。





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