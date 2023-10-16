帅而自知朴宝剑：我知道自己很帅啦！自曝开设IG的原因

「我也知道自己很帅啦！」（笑）

前两日时尚杂志《ESQUIRE KOREA》公开了一则「朴宝剑看著镜子时的想法」的影片，朴宝剑为粉丝们解惑。



第一个问题就是「今天的TMI」，朴宝剑认真回答：「今早本来想去游泳的，后来没去。 昨天早上游完泳之后，带著很轻松的心情完成了工作，即使是我本人都觉得昨天很帅，所以今早也打算这样，但却因为起晚了没来得及去游泳。」

接著朴宝剑在与主持人聊天对答的过程中提及到开设IG的原因。 他坦言：「假帐号越来越多了，其实我并不是一个活跃在SNS上的人，犹豫了很久要不要开，最后还是觉得不应该让粉丝朋友们被假帐号骗到，所以才开设了帐号。 」

除了「花美男」称号之外，朴宝剑也被粉丝们称作「对镜自拍达人」，被问及是否有自拍小妙招时，朴宝剑表示：「其实我不太会拍自拍，镜子中我看起来很舒服很自然的话，拍出来的照片感觉都很好看。 」主持人追问宝剑「看到自己在镜中的样子会有什么想法」时，他诚实地回答说：「长得真帅，眼睛、鼻子、嘴巴我都很满意。」刚说完又觉得很不好意思，立马向镜头道歉，引得现场众人哈哈大笑。



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