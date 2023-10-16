LE SSERAFIM金采源因健康问题中断活动！组合暂时4人体制活动

今日（16日），SOURCE MUSIC 通过正式立场公开金采源的健康状态及今后日程相关公告。

首先，SOURCE MUSIC 解释说：「金采源在接受A型流感治疗后，恢复状态的过程中出现眩晕症状。本月13日再次前往医院，根据医疗团队的建议需要暂时休息和稳定。」



因此，金采源暂时集中於恢复健康，包括当天预定的《NPOP》事前录制在内，暂时不参加日程。对此，SOURCE MUSIC 表示：「LE SSERAFIM 暂时将以4人组的形式进行活动，希望粉丝们能够谅解。本公司把艺人的健康放在第一位，尽最大努力让金采源以健康的面貌和粉丝们见面。」



而 LE SSERAFIM 本月3日结束首场单独巡演《FLAME RISES》雅加达演出，原计划7日、8日在曼谷举行此次巡演最终站，但由於金采源、许允眞、Kazuha 确诊A型流感，演唱会被迫取消。



另外，LE SSERAFIM 将在27日发行首张英语数位单曲〈Perfect Night〉，公开的概念照中，她们坐在粉红色跑车，摆出自由奔放的姿势，展现酷帅魅力，真实地描述「快乐少女的夜晚」，也让人好奇这次歌曲会是什么样的风格呢！



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